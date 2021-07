D’estate vogliamo rinfrescarci. Il caldo, il sole e quella sensazione di arsura diffusa ci spinge a bere tanta acqua. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già sottolineato l’importanza di rinfrescarci d’estate, e in questo articolo segnaliamo quanta acqua dovremmo davvero bere.

Certo, ricordiamo che ogni corpo è diverso dall’altro, ma c’è necessariamente un comune denominatore. Ad ogni modo, oggi cerchiamo invece di analizzare una soluzione che è alla portata di tutti, ma che in pochi usano. Infatti, rinfrescarsi d’estate è facilissimo, proprio come bere un bicchiere d’acqua freschissima.

Un elettrodomestico che abbiamo tutti in casa

Ebbene, dal boom economico in poi le case degli italiani hanno conosciuto incredibili novità. Radio, televisione e frigorifero da elettrodomestici dei ricchi sono diventati accessibili a tutti.

In particolare, il frigorifero è quell’elettrodomestico che usiamo per conservare i cibi che altrimenti dovremmo consumare subito. E per quanto riguarda l’acqua? Vediamolo insieme.

Ma che le mamme e le nonne sconsigliano di usare

Già lo sappiamo: moltissime mamme e nonne non sarebbero d’accordo. Bere dell’acqua eccessivamente fredda, dicono, potrebbe farci male. Specialmente se il termometro segna delle temperature importanti, l’escursione termica potrebbe crearci dei disturbi.

Ecco perché in pochissimi mettono l’acqua in frigo per poterla bere fresca. Ed ecco perché nei ristoranti i camerieri chiedono quasi sempre se vogliamo dell’acqua “a temperatura ambiente”. Sembra che ci siano però due sole soluzioni: o acqua a temperatura ambiente o acqua fresca.

Ebbene, non è così, esiste una via intermediaria. Cerchiamo di capire insieme come fare.

Rinfrescarsi d’estate è facilissimo, proprio come bere un bicchiere d’acqua freschissima

Appena torniamo a casa dal lavoro possiamo eseguire questa semplice operazione. Prendiamo la nostra bottiglia d’acqua e la mettiamo in frigo, per un’oretta al massimo.

In questo modo, da una parte si rinfresca, e dall’altra non diventa troppo fredda. In un’ora di tempo, infatti, l’acqua non ha modo di diventare eccessivamente fresca, ma ha il tempo per abbassarsi di qualche grado.