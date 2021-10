La moda viaggia sempre in anticipo e, nonostante l’arrivo dell’autunno, gli stilisti già pensano alla prossima collezione primavera-estate. Le sfilate anticipano la moda delle prossime stagioni, facendo sfilare outfit completi di accessori. Fra questi, non manca quasi mai la borsa, un accessorio che ha una grande valenza estetica, ma indubbiamente anche molto comodo.

Ecco una selezione di 5 borse a tracolla trendy da avere ora nel guardaroba e usare tutto l’anno. Questo perché sono tutte adatte sia alle stagioni fredde che a quelle calde. Per le donne che non riescono a far pace con la tracolla, invece, ecco altri 6 eccezionali modelli a cui è impossibile dire di no.

Una borsa a tracolla per tutte le esigenze e per ogni gusto

Uno dei migliori modi d’indossare la borsa a tracolla è scegliere il modello in ecopelle con pattina. Questo materiale è perfetto praticamente tutto l’anno e la pattina interna è utilissima per tenere tutto in ordine nella borsa. L’aspetto moderno e le dimensioni tascabili sono due extra da non sottovalutare, perché rendono la borsa adatta a ogni occasione.

Il secondo modello è la borsa crossbody in lavorazione vintage. Può trattarsi di un effetto “martellato” o “squamato” al tatto, ma indubbiamente sempre cool. La borsa è crossbody perché è possibile portarla intorno al collo e lasciarla cadere all’altezza della pancia.

In questo modo diventerà più semplice affrontare i mille impegni quotidiani con le mani perfettamente libere. Si tratta anche di modelli riproposti ogni anno con particolari sconti convenienti.

Le altre delle 5 borse a tracolla trendy da avere ora nel guardaroba e usare tutto l’anno

Gli altri 2 modelli sono la borsa rotonda con borchie e la tracolla in tessuto.

La prima tipologia è una borsa dalla forma tonda e borchiata, che conferisce a ogni look un sapore subito rock. Il consiglio è di acquistarla nella colorazione nera, per mantenere fede al look e abbinarla in praticamente ogni outfit. Anche se la borsa è esternamente molto semplice, nasconde solitamente tantissime comode tasche portaoggetti.

La tracolla in tessuto è la borsa perfetta per le donne sportive. Si tratta di una via di mezzo tra una borsa e uno zainetto, perfetta per contesti meno formali come passeggiate o per lo sport. Scegliere una tinta neutra sarà la vera mossa vincente.

Un must have intramontabile

L’ultimo modello è l’intramontabile borsa con catena. Ogni anno le versioni proposte dai Brand sono tantissime e basta solo scegliere in base al proprio gusto o alle esigenze.

Attenzione, infine, a non dimenticare che in borsa non possono mai mancare questi prodotti per sempre visi giovani e mani curate.