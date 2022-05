Fa parte dei Borghi Autentici d’Italia questa piccola perla vista mare perfetta da visitare a maggio per spendere poco e mangiare bene

Chi ama viaggiare sa bene che in Italia non si finisce mai di scoprire nuove bellezze. Da Nord a Sud, l’Italia possiede luoghi unici ed imperdibili. Maggio è un mese in cui molti di noi iniziano a fare gite fuori porta e viaggi brevi. In queste settimane avremo l’occasione di godere di giornate calde e piacevoli, perfette da trascorrere all’aperto. Ecco perché cerchiamo spesso nuovi spunti e idee per visitare luoghi magnifici e mai visti prima. Ricco di tesori nascosti, il nostro Paese ci riserva sempre moltissime sorprese. Oggi faremo scoprire un luogo che fa parte dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia e che riunisce molti Comuni con l’intento di valorizzare le identità locali. Una perla dalla bellezza unica e particolare, questo borgo si affaccia sull’Adriatico e ci regala un panorama davvero indimenticabile. Questo posto è perfetto per chi vuole mangiare bene e soggiornare a prezzi modici senza rinunciare alla bellezza.

In provincia di Teramo, sulla costa Adriatica sorge Silvi, un borgo abruzzese davvero incantevole. Questo Comune è costituito da una parte balneare che prende il nome di Silvi Marina e da una collinare, Silvi Alta. Oggi vogliamo fare scoprire proprio quest’ultima, perché ci offre panorami splendidi e suggestivi. Le sue chiare origini medievali si notano ancor prima di raggiungere il paese per via dell’imponente cinta muraria. Infatti, Silvi Alta nasce nell’Alto Medioevo ed è l’ideale per chi vuole vedere un borgo ben curato e pittoresco ammirando dall’alto il mare. I vicoli del borgo sono decorati da archi che impreziosiscono i palazzi antichi. Le abitazioni dai colori delicati rendono il paesaggio ancora più pittoresco. Infine, il belvedere di Silvi Alta è una splendida terrazza con vista che ci lascerà davvero senza fiato. Un panorama unico su un incantevole mare blu che non dobbiamo assolutamente perderci.

Cibi tipici

Fa parte dei Borghi Autentici d’Italia questo luogo in cui trascorrere una giornata splendida senza spendere molto. Basta un solo giorno per visitarla e, nel mese di maggio, possiamo soggiornare a Silvi partendo da circa 50 euro per notte. Inoltre, come in tutto il nostro Paese, anche qui non mancano specialità tipiche da gustare. Possiamo assaporare la ventricina, un salume tipico del teramano e il formaggio pecorino di Atri. Da non perdere il Montepulciano d’Abruzzo, il celebre vino rosso DOC, ma anche il liquore ratafià prodotto in queste zone.

Lu Ciancialone

Risalente al XV secolo, Lu Ciancialone è una rievocazione storica che commemora la vittoria sugli invasori turchi. L’ultima domenica di maggio viene allestita nella piazza principale una grande fascina che poi viene accesa in segno di festa. Gli abitanti del luogo cantano e ballano attorno al fuoco fino al suo spegnimento in memoria di un passato glorioso. Assistere a questa festa popolare può riportarci indietro nel tempo e farci vivere un’esperienza davvero unica.

