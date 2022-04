La primavera è la stagione perfetta per prepararci all’estate facendo viaggi e gite fuori porta. In Italia le bellezze non mancano di certo. Dalla natura all’arte, fino ad arrivare al buon cibo, gli italiani sanno sempre dove andare per scoprire qualcosa di magnifico. Oggi vogliamo concentrarci su una delle città italiane più belle, amata e conosciuta per il suo immenso patrimonio paesaggistico e culturale. Stiamo parlando di Napoli. Le cose da vedere a Napoli e nei suoi dintorni sono davvero moltissime.

Sono numerosi i punti di interesse come musei, palazzi storici e chiese di ogni epoca. Il mare blu e cristallino e il Vesuvio fanno da cornice a questa città, considerata la Capitale del Mediterraneo. Oggi però vogliamo svelare un luogo davvero spettacolare che ci permetterà di ammirare la splendida città di Napoli da un punto di vista unico.

È una delle terrazze panoramiche più belle d’Italia, perfetta da vedere in primavera per ammirare Napoli godendo di una vista mozzafiato

Uno dei luoghi più magici d’Italia è senza dubbio Parco Virgiliano. Si trova a Posillipo, un quartiere residenziale di Napoli che un tempo era una frazione della città. L’ingresso al parco è gratuito ed è aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino. Un’atmosfera da sogno ci accoglie non appena giunti al parco. Un viale alberato conduce all’entrata, in cui potremo vedere una grande fontana. Arrivati all’interno del parco, potremo praticare jogging, giocare all’aria aperta oppure passeggiare e sostare sulle panchine.

Sul tetto della città

Nel suo punto più alto, ci troveremo sulla terrazza panoramica a circa 150 metri sul livello del mare. Da qui la vista è davvero mozzafiato. Potremo ammirare davanti a noi il Golfo di Napoli, Procida, Ischia, Capri e il Vesuvio. Il momento migliore della giornata per recarsi sulla terrazza panoramica è verso il tramonto. In queste ore, il cielo si colora di rosa e potremo finalmente distinguerlo dal blu del mare cristallino. Silenzio, calma e pace prenderanno il sopravvento guardando questo splendido paesaggio da vedere almeno una volta nella vita.

Come raggiungere Parco Virgiliano

È una delle terrazze panoramiche più belle d’Italia e possiamo raggiungerla facilmente in diversi modi. Possiamo recarci al parco tramite la metropolitana linea 2 e scendere alla fermata Mergellina. Dopodiché, una volta attraversata la strada, potremo prendere il bus numero 140 e scendere alla fermata Coroglio-Istituto Densa. Proseguendo a piedi per circa un chilometro arriveremo a Parco Virgiliano. In alternativa, potremo noleggiare un’automobile e percorrere le strade cittadine.

