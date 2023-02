Extension biadesive: capelli da sogno o rovinati? Pro e contro e quanto costano oggi

Ti piacerebbe avere capelli lunghi e folti e stai pensando di ricorrere alla tecnica delle extension biadesive. Non sei, però, sicura dei risultati, perché hai letto o sentito pareri contrastanti. Ecco tutto quello che devi sapere in proposito.

Porti sempre tagli corti o, al più, ti rifugi nella media lunghezza alle spalle perché hai difficoltà a far crescere i capelli. Magari usi il phon troppo da vicino e ti ritrovi con capelli bruciati, facili alle doppie punte e a spezzarsi. Devi spesso tagliarli, per cui le lunghezze non vanno mai oltre le spalle. Certo, ti piacerebbe una chioma più lunga e femminile e visto che non riesci a farla crescere in salute hai pensato alle extension.

In particolare, hai sentito parlare di quelle biadesive, ma non sai bene come comportarti. Magari perché ti mancano le informazioni giuste, non sai se sono una valida scelta o un’opzione che danneggia ulteriormente i capelli. E non conosci neanche il loro costo. Nessun problema, ecco tutte le informazioni utili.

Di cosa stiamo parlando

Le extension di tipo biadesivo consistono in ciocche di capelli, naturali o sintetiche, dotate di un adesivo trasparente. Questo si trova situato nella parte superiore della ciocca, corrispondente alla radice. Ciascuna extension, che viene sistematicamente incollata ai capelli naturali, è formata da una doppia ciocca. La prima va posta sotto i propri capelli, la seconda viene, invece, incollata sopra la prima, in modo che vi combaci. L’applicazione deve essere eseguita su capelli puliti, la durata è pari a 3 mesi.

I prezzi attuali

Quanto costa applicare le extension biadesive? Per quello che concerne una prima applicazione, la cifra può aggirarsi tra le 200 e le 300 €. Per il ritocco successivo ai 3 mesi, certamente i prezzi scendono. Si parla, infatti, di cifre tra le 50 e le 70 €. Il ritocco consiste nella sostituzione dell’adesivo e le operazioni possono durare anche meno di mezz’ora.

Extension biadesive: capelli da sogno oppure li rovinano?

Questo tipo di applicazione ai capelli offre vari vantaggi. I costi non sono eccessivi rispetto a trattamenti a base di cheratina e mettere le extension biadesive è molto facile. La durata è molto buona e la tipologia si rivela perfetta per chi, in particolare, ha i capelli sottili. Questo perché l’applicazione delle ciocche biadesive non richiede un’ampia area di capelli per la sua applicazione.

Dunque, extension biadesive: capelli da sogno? Nessuna controindicazione? Possiamo dire che l’unica può verificarsi in caso di applicazione fai da te da parte di mani inesperte. Per un risultato ottimale, meglio affidarsi sempre al parrucchiere.