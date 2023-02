Dal 31 gennaio la nostra attenzione si era concentrata sulle date di setup mensile del 7 e del 9 febbraio. Avevamo anticipato che queste scadenze avrebbero portato a un’inversione almeno fino al 17 febbraio. Difficile era stabilire a priori se si arrivava a queste date con un minimo o massimo relativo. Gli ultimi due giorni non hanno lasciato spazio a indecisione. Tempo e prezzo si sono combinati a Wall Street: ora si potrebbe ritracciare per alcuni giorni.

Facciamo il quadro della situazione

I mercati americani sono saliti di diversi punti percentuali da inizio anno. Una salita, che anche se forte, rientra nella media storica. La positività da inizio anno lascia intravedere ulteriori rialzi fino alla fine dell’anno. Tutto in linea con la nostra previsione per l’anno in corso.

Cosa attendere da ora in poi?

La seduta di contrattazione del 9 febbraio si è chiusa in ribasso a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.699,88

Nasdaq C.

11.789,58

S&P 500

4.081,50.

Gli indici azionari hanno chiuso sotto i livelli che mantenevano il trend plurigiornaliero al rialzo:

Dow Jones

33.581

Nasdaq C.

11.835

S&P 500

4.086.

Cosa attendiamo per la seduta odierna?

Un tentativo di rimbalzo per poi lasciare spazio a nuovi ribassi. Il movimento ribassista dovrebbe continuare almeno fino al 17 febbraio. Non escludiamo a questo punto l’ipotesi che possa durare anche di più.

I primi obiettivi ribassisti sono ora posti a:

Dow Jones

32.573/31.800

Nasdaq C.

11.441/11.069

S&P 500

3.945/3.885.

Si procederà per gradi. La prima data sulla quale presteremo attenzione sarà il 17 febbraio e poi il 6 marzo. Vedremo cosa accadrà. Difficilmente il trend annuale subirà forti contraccolpi, ma nel breve questo ritracciamento potrebbe fare solo bene ai grafici e agli oscillatori.

Per il momento lo scenario ipotizzato è il seguente: ritracciamento fino al 17 febbraio, nuovo rialzo fino al 6 marzo, e poi discesa di un mese. Vedremo in corso d’opera se l’andamento previsto fra le date indicate cambierà o meno.

