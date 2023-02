Ne basta un cucchiaio nello shampoo per far risplendere subito i capelli, non smetterai di farlo!

Cerchi un prodotto per capelli che, nello stesso tempo, sia economico e faccia miracoli? Sembra impossibile, eppure esiste davvero! Scopri subito di che cosa si tratta, pensa che lo hai già in casa.

Capelli grassi, secchi, con forfora, opachi e spenti sono il tuo cruccio. Le hai provate tutte per rimediare alla situazione, sino ad acquistare i prodotti più costosi. Magari sì, hai avuto un iniziale beneficio che, forse, non è perdurato. Per cui, a malincuore, hai deciso per un taglio netto dal parrucchiere. Che, magari, neanche ti piace più di tanto.

Ho una notizia incredibile per te, perché non dovrai più arrenderti e tagliare i capelli. È sufficiente addizionare al tuo shampoo una piccola dose di un prodotto davvero semplicissimo quanto miracoloso e che hai già sicuramente in casa. Questa piccola aggiunta donerà ai tuoi capelli un effetto incredibile.

I benefici del sale marino per la tua chioma

È il sale marino l’ingrediente miracoloso che può cambiare la storia dei tuoi capelli. Aggiungerne un piccolo quantitativo nello shampoo può portarti risultati sorprendenti. E risolvere alcuni dei problemi che coinvolgono la tua chioma. Il sale marino può migliorare la salute del cuoio capelluto e dei capelli grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, utili in caso di forfora. Può aiutare i capelli grassi favorendo l’eliminazione dell’eccesso di sebo e quelli crespi grazie alla sua capacità di assorbire umidità. Ecco come puoi usarlo a casa, quando lavi i capelli.

Ne basta un cucchiaio nello shampoo

Se il tuo problema è la forfora, in due noci di shampoo puoi mettere un cucchiaio di sale marino e massaggiare accuratamente la testa con movimenti circolari. Stimolerai la circolazione del cuoio capelluto evitando la formazione delle squame di forfora. Massaggia il prodotto per 10 minuti e poi risciacqua: potrai subito notare i risultati. Usa il sale marino anche per i capelli grassi: ne basta un cucchiaio nello shampoo per porre rimedio. E favorire la diminuzione del sebo.

Il metodo del cucchiaio di sale va bene anche per i capelli crespi, soprattutto quando fa freddo e piove. Se sei stufa di ritrovarti con un cespuglio di capelli crespi e indomabili, metti il sale nello shampoo, esegui il consueto lavaggio e poi risciacqua. I tuoi capelli torneranno a posto e saranno facili da pettinare. Questo rimedio, però, lo si deve adoperare con parsimonia. Troppo sale, infatti, potrebbe seccare i capelli più del dovuto. Per cui meglio riservare il trattamento ai capelli una volta a settimana e non di più.