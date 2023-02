San Valentino a Milano o Roma: ecco i migliori ristoranti per una cena romantica e quanto costano

San Valentino è alle porte ed è il momento di prenotare la cena romantica al ristorante. Se ci troviamo a Milano o a Roma, potremmo avere l’imbarazzo della scelta. Ma i locali che stiamo per scoprire sono veramente eccezionali nel rapporto qualità-prezzo.

Manca pochissimo a San Valentino, la festa che celebra l’amore. In questi giorni le coppie e gli innamorati sono alle prese con una decisione cruciale. Ovvero mettersi a cucinare e preparare un menù romantico oppure scegliere un ristorante dove festeggiare. Le prossime righe sono dedicate proprio a chi opta per questa seconda strada. E se passeremo San Valentino a Milano o Roma, ecco alcuni dei migliori ristoranti dove portare l’amore della propria vita. La qualità del cibo è altissima e i prezzi sono decisamente abbordabili.

Dove mangiare per San Valentino a Milano

Milano è una delle città più care d’Italia per quanto riguarda la ristorazione. A maggior ragione durante la serata di San Valentino. Questo, però, non significa che non sia possibile trovare ristoranti di alto livello con menù a cifre contenute. Il primo è il Ristorante Spinni di Via Torelli. Specializzato in pesce, Spinni offre un menù da 50 euro che comprende antipasto, primo, secondo e dolce.

Se siamo appassionati di alta cucina, invece, possiamo provare con il Particolare dello Chef Andrea Cutillo. Lo troveremo in Via Tiraboschi e ci permetterà, spendendo 70 euro vino escluso, di assaggiare le prelibatezze di uno degli innovatori della cucina nazionale.

I migliori ristoranti di Roma per il 14 febbraio

Roma è una città meravigliosa che ogni giorno regala perle da scoprire. Soprattutto se amiamo la buona cucina. Per questo San Valentino due ottime opzioni sono l’Osteria Rovente di Via dei Salentini e Dogma in Piazza Zama.

Il menù di San Valentino dell’Osteria è pensato per chi ama la carne. Spendendo 70 euro lo Chef Diego Beretta ci farà assaggiare alcuni alimenti davvero insoliti e particolari. Se invece vogliamo affidarci alla fantasia di chi cucina, una fantastica idea è quella di prenotare da Dogma. Qui lo Chef Gabriele Di Lecce sceglierà i piatti per noi in base alla sua sensibilità. Per 40 euro a persona vale la pena di provare.

San Valentino a Milano o Roma: i ristoranti più particolari

Chiudiamo con due idee per chi vuole passare un San Valentino alternativo senza rinunciare al ristorante. Se siamo a Milano e non possiamo fare a meno della pizza la nostra meta dovrà essere Cocciuto. Nel menù di Cocciuto ci sono l’antipasto, un calice di Franciacorta, due pizze dedicate agli innamorati e il dessert. Il tutto a 55 euro.

Negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato ad apprezzare la cucina esotica. E se passeremo il San Valentino a Roma uno dei migliori ristoranti in assoluto è Dao in Viale Jonio. La particolarità di Dao è la sua miscela tra cucina cinese e ingredienti della tradizione italiana. Assolutamente da provare anche il 14 febbraio: il menù costa 50 euro per persona.