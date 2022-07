Evitiamo bollette salatissime con questi ottimi consigli per aggiustare il WC quando l’acqua continua a scendere

Siamo in piena crisi idrica e dovremmo trovare tutti i modi per risparmiare acqua. Il più delle volte lo facciamo, con delle scelte responsabili. Che poi saranno premiate anche nelle bollette. Perché, di questi tempi, ci preoccupiamo principalmente delle bollette di luce e gas, che sono rincarate oltre ogni misura. Finendo per trascurare, ad esempio, quelle dell’acqua che, comunque, hanno un costo importante per ogni famiglia.

Come fare quando lo spreco non dipende da noi

Sembra banale, ma già chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti è un risparmio. Tante volte, mentre passiamo con lo spazzolino i nostri denti, lasciamo scorrere inutilmente l’acqua, sprecandola. Così come, banalmente, quando ci insaponiamo sotto la doccia, potremmo chiudere il soffione che eroga l’acqua e riaprirlo per sciacquarci. Sono solo due esempi di comportamenti non solo responsabili, ma che influiscono anche sulla bolletta.

Il problema, però, è quando lo spreco di acqua non dipende da noi. Il caso classico è l’acqua che continua a scendere nel WC. Di solito, il gabinetto è uno dei luoghi al quale dedichiamo una cura maggiore. Ma se l’acqua continua a scendere, però, è uno spreco, perché consuma molto uno sciacquone che perde. Ed è una vera seccatura se il bagno scarica continuamente da solo. Prima di chiamare il classico omino che sa aggiustare ogni cosa, evitiamo bollette salatissime con questi ottimi consigli. Grazie a questi, potremmo fare noi dei tentativi per riparare il gabinetto e fermare l’acqua che scorre.

Banalmente, la prima cosa da fare è aprire la cassetta. Dovrebbe essere sempre il primo tentativo da fare quando ci troviamo nella fastidiosa situazione di un bagno con acqua che scorre in continuazione. In pratica, questa operazione ci permette di vedere dove si trovi il galleggiante. Perché, quando il livello dell’acqua è troppo alto, quest’ultimo non può trovarsi al suo posto. Dobbiamo assolutamente abbassarlo e, se l’acqua smette di scorrere, il problema era solo regolare il galleggiante.

Evitiamo bollette salatissime con questi ottimi consigli per aggiustare il WC quando l’acqua continua a scendere

A volte può dipendere dalla guarnizione della valvola di scarico. Se non aderisce completamente, a causa dell’usura del tempo, non facendo più da tappo, ci causa lo scorrimento dell’acqua. Dovremo aprire la cassetta e chiudere il rubinetto dell’acqua. A questo punto, svuotiamo la cassetta tirando lo sciacquone. Dovremo sganciare la valvola di scarico, rimuovendola, per raggiungere la guarnizione. A volte, è sufficiente pulirla, ma, se è rovinata, val la pena sostituirla con una nuova, visto che costa anche poco. Rimettiamo quella nuova o pulita di nuovo al suo posto, rimontiamo il tutto e procediamo con la prova. Se non perde più il problema era quello.

Altre volte ancora dipende dal sifone, che può rompersi a causa del calcare. In questo caso, l’unico modo per ripararlo è sostituirlo con uno nuovo.

