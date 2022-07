Come togliere una chiave rotta e incastrata dentro la serratura del portone con 4 pratici trucchetti

In alcuni casi sembra che forze oscure siano in combutta per crearci scompiglio e metterci in difficoltà. In effetti non si sa perché, ma i peggiori imprevisti capitano sempre quando proprio non ci vorrebbero.

Poche cose possono crearci problemi come una chiava spezzata che non si estrae e non gira nella serratura della porta. Se poi dovesse capitare, come puntualmente avviene, nei momenti meno opportuni, sarebbe quasi impossibile non cadere in crisi.

Infatti spesso ciò si verifica proprio quando stiamo uscendo già frettolosamente di casa perché in ritardo.

Per non parlare di quando capita nei giorni festivi e con conseguenti difficoltà a trovare un fabbro.

Davanti a queste situazioni non resta che respirare profondamente e calmarsi, solo così potremo capire come togliere una chiave rotta e incastrata dentro la serratura.

Prima soluzione

Nel caso ci trovassimo davanti a una serratura che siamo in grado di smontare, ci converrà farlo. Solo, però, se siamo certi di riuscirci senza provocare ulteriori danni, altrimenti meglio desistere.

Fortunatamente potremmo avere dalla nostra qualche tecnica più facilmente attuabile grazie a oggetti di uso comune. Dunque, prima di farci prendere dal panico, converrà provare a metterle in atto, sempre ovviamente stando attenti a non rompere nulla.

Una prima soluzione abbastanza nota è tentare di estrarre la chiave tramite un ferro da uncinetto. Dovrà essere, però, davvero sottilissimo per poterlo infilare nella serratura. Il gancio collocato all’estremità dovrebbe incastrarsi nella seghettatura della chiave ed esercitando un minimo di forza e gioco di mano potremmo riuscire a estrarla.

Dato che non tutti abbiamo questo strumento in casa, possiamo usare anche altre due alternative. Ugualmente validi saranno anche un ago da cucito o del fil di ferro, sempre sottili. Naturalmente dovremo piegarne la punta per ricavarne un uncino.

In quest’operazione sarà bene aiutarci lubrificando la serratura. Possiamo usare un lubrificante apposito o un’alternativa quale l’olio di oliva o altre opzioni casalinghe usate anche per non fare cigolare le porte.

Come togliere una chiave rotta e incastrata dentro la serratura del portone con 4 pratici trucchetti

Un altro metodo è quello della colla a caldo. Basterà prendere un bastoncino di colla a caldo di quelli che si inseriscono nella pistola.

Lo riscalderemo leggermente sulla punta con un accendino e poi l’andremo a inserire nella serratura. La parte sciolta dovrebbe incastrarsi alla chiave e dovremmo riuscire, tirando il bastoncino, a disincastrarla.

Dopo, ovviamente, dovremo ripulire per bene la serratura dai rimasugli di colla.

Talvolta la chiave rotta avanza in parte all’esterno della serratura. Se nonostante ciò non riusciamo a tirarla fuori, potremo valutare altri modi di procedere.

Il primo è utilizzare una calamita abbastanza potente; infatti, attraendo a sé la chiave, dovrebbe rendere più facile l’estrazione.

L’altro suggerimento consiste nel rimontare la chiave servendoci della parte rimastaci in mano. Prendiamo della colla forte e, servendoci di uno stuzzicadenti, spalmiamola in modo preciso sulla parte di chiave che avanza dalla serratura. Facciamo combaciarvi l’altro pezzo e lasciamo asciugare. In questo modo potremmo riuscire a girare normalmente la chiave e a chiudere o aprire come se nulla fosse successo.

