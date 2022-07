Ecco 10 alimenti ottimi per memoria, cervello e sistema nervoso più un consiglio sulle vitamine K

All’interno del nostro organismo ci sarebbero delle correlazioni da cui dipende il nostro stato di salute. Diversi studi hanno stabilito, per esempio, una connessione tra microbiota e sistema immunitario.

Gli studiosi hanno cercato di fare chiarezza sul legame tra i batteri intestinali e la salute di cervello e sistema nervoso. Il collegamento tra intestino e cervello sarebbe fondamentale per creare nuove strategie con cui combattere le malattie neurodegenerative.

Di fronte a malattie autoimmunitarie e infiammatorie i percorsi da seguire sono complessi, sapere come potersi orientare è un grande passo avanti. Influenzare la flora batterica aiutando cervello e sistema nervoso potrebbe essere un modo corretto per affrontare questo tipo di problematiche.

Alimentarsi correttamente e mantenere protetto l’intestino potrebbe migliorare la salute del nostro cervello, aiuterebbe a rinforzare la memoria e eviterebbe infiammazioni anche a livello nervoso. Nella nostra dieta dovrebbero essere presenti molti cibi buoni come gli Omega 3.

Dieta amica

Ecco 10 alimenti ottimi per memoria ma anche per cervello e sistema nervoso, tra cui ci sono gli acidi grassi che come importanza occupano le prime posizioni. Il cervello sarebbe formato per buona parte da grassi strutturali come gli acidi grassi essenziali e i pesci azzurri e quelli più piccoli sarebbero ricchi di omega 3 che aiuterebbero la memoria. Ma sarebbero anche importanti nella prevenzione delle malattie neurodegenerative. Cacao e frutta secca aiuterebbero sia il cervello che il sistema nervoso grazie ai polifenoli, agli antiossidanti e al magnesio con cui potenziare il flusso sanguigno. La serotonina contenuta, invece, calmerebbe i nervi e terrebbe lontana l’ansia.

Broccoli e spinaci sarebbero ricchi di Vitamina A e acido folico ideali per alimentare muscoli e ossa. Mentre il sulforafano aiuterebbe la memoria, oltre a garantire elementi utili nella prevenzione dei tumori. Altre vitamine A e antiossidanti che fanno bene a cervello e nervi li troviamo nelle banane e nelle albicocche che aiutano a tenere sotto controllo la glicemia nel sangue.

Ecco 10 alimenti ottimi per memoria, cervello e sistema nervoso più un consiglio sulle vitamine K

Nella nostra dieta non dovrebbero mancare né i piselli, che contengono le vitamine del gruppo B, e né i semi, che sono ricchi di acidi grassi essenziali e proteine. La lista potrebbe essere più lunga perché curcuma, legumi, zucca e barbabietola sono alimenti che avrebbero ulteriori proprietà importanti per cervello e sistema nervoso. Questo ci fa capire che gli alleati contro le malattie non mancano, basta volerli utilizzare.

Un consiglio molto importante che potremmo seguire è quello di monitorare periodicamente la presenza nel nostro organismo della vitamina K. Alcune malattie ne limitano l’assorbimento, quindi una sua mancanza potrebbe essere un primo campanello d’allarme.

Assicurarsi che nell’organismo ci sia la giusta quantità di questa vitamina potrebbe evitare il verificarsi degli episodi di arteriosclerosi che danneggiano alla lunga cervello e sistema nervoso. Alcuni batteri che sono presenti nell’organismo producono vitamina K2, che sarebbe quella deputata a proteggerci dalle malattie cardiovascolari.

