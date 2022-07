Evitando certi alimenti e senza integratori potremmo perdere 3 centimetri dalle cosce e dimagrire pancia e fianchi lavorando per 2 settimane

È risaputo che per dimagrire non è sufficiente l’attività fisica, che deve essere affiancata da una dieta equilibrata. Alcuni cibi dovrebbero essere esclusi dalla nostra tabella e a maggior ragione quando ci impegniamo lavorando fisicamente. I risultati potrebbero essere deludenti se non scegliamo gli alimenti giusti e tutto lo sforzo potrebbe rivelarsi alla fine inutile.

L’olio d’oliva ha numerose proprietà benefiche ma la quantità utilizzata per condire cibi cotti e insalate dovrebbe essere controllata con attenzione. Stesso discorso vale per la frutta oleosa, come le mandorle e le nocciole, che hanno tante proprietà ma la loro quantità dovrebbe essere limitata. Burro, formaggi stagionati e carni rosse eccessivamente grasse dovrebbero essere evitate.

Gli integratori possono essere un aiuto, ci sono numerosi prodotti naturali che sono stati studiati per rendere più facile il dimagrimento. Quelli a base di spirulina, ad esempio, potrebbero essere particolarmente indicati. Con una dieta equilibrata e i giusti esercizi, però, anche gli integratori potrebbe essere superflui.

Doppio lavoro

Evitando certi alimenti e senza integratori, il lavoro fisico che facciamo potrebbe pagare anche in breve tempo se scegliamo gli esercizi giusti. Gli esercizi che ci permettono di eliminare qualche centimetro dalle cosce sono quelli aerobici intensi. Svolti per 35 minuti e per 3 volte a settimana potrebbero darci risultati anche dopo 15 giorni.

Spesso pochi esercizi possono essere affiancati a sessioni di corsa per velocizzare il dimagrimento. Lavoro aerobico e anaerobico dovrebbero essere integrati e non preferiti l’uno all’altro. Per le cosce gli esercizi di squat e gli affondi sono quelli più indicati. Per lo squat possiamo svolgere 3 serie da 12, per gli affondi, invece, possiamo ridurre a 10 le ripetizioni facendo, però, affondi frontali e laterali. Possiamo poi completare il circuito utilizzando all’elastico. Stendendoci su un materassino di fianco e sollevando la gamba fino a che l’elastico lo permette, facciamo 3 serie da 15 ripetizioni di alzate laterali. Sono più che sufficienti.

Evitando certi alimenti e senza integratori potremmo perdere 3 centimetri dalle cosce e dimagrire pancia e fianchi lavorando per 2 settimane

Gli esercizi che possiamo svolgere per rassodare la pancia sono diversi. Cerchiamo di scegliere esercizi eterogenei facendo sempre 3 serie.

La bicicletta da svolgere partendo da una posizione supina per gli addominali bassi potrebbe essere il primo esercizio. Il plank con addome contratto e bacino e schiena dritti potrebbe essere il secondo. In questo caso teniamo la posizione per 1 minuto e ripetiamo sempre per 3 volte. Il terzo esercizio potrebbe essere la posizione navasana tipica dello yoga. Con i glutei poggiati per terra solleviamo le gambe unite portando il busto all’indietro in una posizione a v. Mani poggiate per terra e testa e collo in posizione di relax. Teniamo per 30 secondi respirando lentamente, quindi rilassiamoci per qualche secondo e ripetiamo la posizione.

Alternare gli esercizi sul posto con quelli cardio, oltre a darci benefici veloci per cosce e pancia, ci permette di dimagrire anche i fianchi. Quindi, non rinunciamo a camminare, correre o andare in bicicletta.

