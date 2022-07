Non sono necessari gli attrezzi se vogliamo effettuare un allenamento proficuo che ci aiuti ad appiattire la pancia in poco tempo. Con l’estate che si appresta a entrare nel vivo, tenersi in forma diventa sempre più importante. Le temperature salgono quindi è necessario idratarsi in maniera corretta bevendo più di 2 litri di acqua al giorno. Dovremmo cercare di mantenere un regime alimentare equilibrato evitando zuccheri e cibi grassi e aumentando le dosi di frutta e verdura che sono ricche di vitamine, minerali e acqua. Fare allenamento all’aperto è una buona idea ma cerchiamo degli orari in cui caldo e umidità non siano penalizzanti.

Si può fare ginnastica a costo zero in casa utilizzando i ritagli di tempo e ottenendo comunque degli ottimi risultati. Se siamo determinati, partiamo con un esercizio molto semplice in grado di apportare numerosi benefici.

In posizione supina

Facciamo 4 serie da 40 secondi di jumping jack con l’aggiunta dello squat. Allarghiamo le braccia mentre saltiamo e ogni due salti scendiamo giù in posizione di squat. Si tratta di un esercizio che in fase di riscaldamento mette in movimento tutti i muscoli senza traumi e aumenta rapidamente la frequenza cardiaca. Recuperiamo per 20 secondi tra una serie e l’altra.

Per appiattire la pancia sono molto utili gli esercizi fatti con il movimento delle gambe perpendicolari al pavimento. Sdraiati su un materassino solleviamo leggermente le gambe e facciamole salire e scendere in alternanza. Questo esercizio si chiama scissor kicks. Se decidiamo di incrociare le gambe, otteniamo un flutter kicks. Sono entrambi performanti, quindi facciamone 4 serie da 30 secondi recuperando per 20 secondi tra una serie e l’altra.

Ginnastica a costo zero con questi esercizi per appiattire la pancia in una settimana e rendere efficace la dieta

Continuiamo a lavorare sull’addome rimanendo sdraiati in posizione supina sul materassino e utilizziamo il movimento della bicicletta per scolpire gli addominali. Ginocchia piegate a 90 gradi altezza fianchi e mani dietro la testa. Ruotiamo il busto e portiamo indietro il ginocchio sinistro in modo che il gomito destro arrivi a toccarlo, quindi alterniamo parte sinistra e parte destra. Non sforziamo il collo nel tentativo di raggiungere il ginocchio. Potremmo causarci dei dolori in caso di movimenti bruschi. Cerchiamo solo di avvicinare ginocchio e gomito il più possibile. Facciamo 4 serie da 30 secondi e 20 secondi di recupero tra una serie e l’altra.

Concludiamo con un esercizio completo che è l’heel touches. Sempre in posizione supina mettiamo le gambe a 90 gradi con le piante dei piedi ben salde sul pavimento. Portiamo i talloni più vicino possibile ai glutei. Tocchiamo il tallone destro con la mano destra e di seguito il tallone sinistro con la mano sinistra. Facciamo 4 serie da 40 secondi con 20 secondi di recupero.

