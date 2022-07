Già, di questi tempi è decisamente più faticoso cucinare, visto il caldo. Mettersi ai fornelli o, peggio ancora, accendere il forno, non è piacevole per nessuno. A maggior ragione se poi, invece di un grazie, vediamo, a tavola, gente che sembra ci faccia un favore a mangiare. In effetti, non è che uno ha sempre tempo e voglia di cercare qualche alternativa ai soliti piatti. Diventa decisamente più semplice far bollire l’acqua e buttare dentro dei ravioli comprati al super. Pochi minuti e il piatto è pronto.

Evitiamo di sentire lamentele davanti all’ennesima pasta in bianco grazie a queste idee sfiziose

Solo che, ben che ci vada, davanti al piatto di pasta in bianco, ci sentiamo dire un “ancora?”, che ci fa cadere le braccia. Sarà che trasmissioni come MasterChef, o come 4 Ristoranti hanno trasformato tutti in critici gastronomici, però, per chi cucina, è arrivato il momento di dire basta. Allora, non la solita pasta al sugo ma ecco cosa cucinare di diverso per cena per stupire gli altri, ma anche noi. Anche perché a volte si ha il blocco e non si sa cosa cucinare. Anche se, a volte, anche con del pane raffermo si possono tirare fuori dei piatti incredibili.

Un’idea potrebbe essere quella di preparare un bel polpettone di tonno. Facile da farsi e originale. Mettiamo a bollire 3 patate di media dimensione. Sbucciamole e schiacciamole. In una ciotola, uniamo queste patate al tonno sgocciolato (300 g), 2 uova, pangrattato (3 o 4 cucchiai), parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e pepe. Dobbiamo amalgamare il tutto, molto bene. E poi dargli la forma di un polpettone. A questo punto, ricopriamo il tutto ancora con del pangrattato.

Non la solita pasta al sugo ma ecco cosa cucinare di diverso per cena per stupire e che sia veloce, sfizioso e leggero

È arrivato il momento di mettere il tutto su carta da forno, dove verseremo dell’olio di oliva e richiuderemo a caramella. Dovremo cuocere il nostro polpettone in forno preriscaldato, a 180 gradi per circa 35 minuti. Una volta raffreddato, potremo servirlo affettato.

Un secondo diverso potrebbe essere sempre a base di tonno, attraverso delle originali polpettine. Dobbiamo versare, in una ciotola, della ricotta (180 o 200 g), del tonno sgocciolato (220 g), acciughe (a piacere), 2 uova medie. Così come del parmigiano grattato, dei capperi sciacquati, pangrattato (50 g) e prezzemolo tritato. Dovremo amalgamare, con una forchetta, il tutto molto bene. Aggiungiamo sale e pepe e continuiamo a lavorare l’impasto con le mani. A questo punto, formiamo delle palline a forma di polpetta schiacciata leggermente, le passiamo nel pangrattato e friggiamo in olio di semi ben caldo. Facciamo assorbire l’unto e serviamo.

Approfondimento

