Quando non sappiamo cosa cucinare, la pasta sfoglia è una fedele alleata che non ci delude mai. Possiamo utilizzarla per tantissime preparazioni, anche per un pranzo improvvisato con gli amici. Il costo contenuto di ogni rotolo rende anche questo tipo di ricette davvero economiche.

Di base, la pasta sfoglia è solo leggermente salata, per questo è perfetta anche per delle ricette dolci. Quante volte ci sarà capitato di preparare dei cornetti ripieni veloci e super friabili? Ma possiamo utilizzarla anche per delle quiche alle verdure o come base per delle torte salate. Oggi la proponiamo in una versione più estiva, perfetta per chi ha poco tempo o poca voglia di cucinare.

Per una cena veloce cuciniamo queste sfogliatine salate croccanti con la pasta sfoglia al forno o nella friggitrice ad aria

Per preparare queste sfiziose sfogliatine avremo bisogno di pochissimi ingredienti, tutti molto economici. Non pensiamo che servano prodotti costosi per realizzare piatti appetitosi. A volte anche una semplice pasta con le olive cucinata bene può trasformarsi in un’esplosione di gusto.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 zucchine;

160 g di crescenza o stracchino;

1 confezione di pancetta a cubetti;

basilico;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Questa ricetta oltre ad essere veloce è davvero facilissima, possono farla proprio tutti. Prendiamo la pasta sfoglia, la tiriamo fuori dal frigo, la srotoliamo e la tagliamo in 8 rettangoli. Laviamo le zucchine e con un pelapatate o una mandolina tagliamole a striscioline. Spalmiamo al centro di ogni rettangolo un po’ di crescenza, lasciando un po’ di spazio dai bordi. A questo punto disponiamo le strisce di zucchina e qualche cubetto di pancetta su ogni rettangolo. Condiamo con un filo d’olio, sale, pepe e le foglie di basilico spezzettate.

Non ci resta che infornare in modalità ventilata a 180 gradi per 20 minuti oppure usare la friggitrice ad aria. Se non vogliamo soffrire il caldo utilizzando il forno, la friggitrice ad aria è un’ottima soluzione. L’unica accortezza sarà quella di controllare i tempi di cottura in base al modello che possediamo. E ovviamente cucinare le sfogliatine croccanti in più infornandole, visto che i cestelli sono poco capienti. Una volta passati i minuti di cottura, sforniamo le sfogliatine salate croccanti e godiamocele.

Quindi, per una cena veloce cuciniamo queste sfogliatine salate croccanti che sono una vera delizia. In realtà, possiamo prepararle anche per un pranzo al volo, magari da portare in spiaggia. La pasta sfoglia è davvero versatile e possiamo usarla per preparare un’infinità di piatti diversi.

