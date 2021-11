Con l’arrivo del freddo, le persone si dividono in 2 grandi gruppi. Da una parte i freddolosi, che iniziano subito a coprirsi con maglioni, cappotti e sciarpe pesanti. Dall’altro lato, invece, troviamo i più resistenti, quelli che non metterebbero sciarpa e cappello neanche sotto tortura.

Esiste una soluzione, però, che potrebbe adattarsi alle esigenze di tutti, nessuno escluso. Si tratta di un tessuto così caldo che non ci farà assolutamente avvertire il freddo, perfetto quindi per i più freddolosi, ma non solo.

Questo tessuto, infatti, ha un grande vantaggio rispetto ai soliti maglioni a cui siamo abituati. È molto sottile. Tutto il contrario, quindi, dei grandi maglioni che ci impediscono i movimenti e che ci fanno sembrare gonfi come dei palloni.

Questo tessuto è la vera rivelazione ed è perfetto per maglioni, gonne, cappotti e per tutti gli altri indumenti invernali. Ecco di cosa si tratta.

Estremamente caldo e poco ingombrante, questo tessuto autunnale è la rivelazione assoluta della stagione

Con l’arrivo del freddo, le mani si ghiacciano subito, così come i piedi, il naso e le guance.

I più freddolosi capiranno la sensazione fastidiosissima, che irradia il freddo dalle estremità fino a tutto il resto del corpo. Fortunatamente, però, per avere mani calde in 1 minuto basta questo esercizio semplicissimo e divertente.

Un altro rimedio per contrastare il freddo di questo periodo dell’anno sono gli indumenti in neoprene. Si tratta di un tessuto ricavato dalla gomma sintetica, davvero incredibile per un semplice motivo. Questo, infatti, fino a qualche tempo fa, era utilizzato esclusivamente per l’abbigliamento sportivo.

Gli sportivi hanno bisogno di indumenti sottili e poco ingombranti, per essere più liberi possibili nei movimenti, anche d’inverno.

Basta ai capi troppo ingombranti

Il neoprene è caldissimo ma, essendo molto sottile, occupa davvero poco spazio. Ecco perché, essendo estremamente caldo e poco ingombrante, questo tessuto autunnale è la rivelazione assoluta della stagione.

Il neoprene è molto utilizzato soprattutto per produrre cappotti, ma anche altri capi, come maglie, gonne e pantaloni. Dopo averlo provato, non lo abbandoneremo più.

Ottimo anche nelle situazioni più fredde

Il neoprene, dunque, è l’ideale anche nelle condizioni più fredde e ventose. È per questo che è considerato uno dei capi autunnali migliori in assoluto. Indossato anche per escursioni o camminate in montagna, ma anche in città, il neoprene rappresenta una vera rivoluzione nel settore dell’abbigliamento giornaliero.

