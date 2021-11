Ognuno di noi, nel percorso della sua vita, affronta maggiori o minori difficoltà, quindi ha sempre bisogno di positività. Secondo l’oroscopo, ad ogni segno zodiacale corrisponde un oggetto portafortuna. Anche chi non crede nei malocchi, purtuttavia, sa che esistono energie positive e negative, in grado di condizionarci. Dunque, sembra incredibile ma ogni segno zodiacale ha il suo amuleto portafortuna capace di allontanare le negatività. Vediamo, quindi, per ciascuno di noi, qual è l’oggetto fisico in grado di proteggerci quando ne abbiamo bisogno. Partiamo da primo segno dell’oroscopo: l’Ariete. Il suo portafortuna è il pepe, da aggiungere al portachiavi. Inoltre, dovrà utilizzare oggetti a forma di sole, che entrano molto in sintonia con il suo destino. Passiamo al Toro. Il suo oggetto è il Buddha, da appendere come ciondolo alle chiavi. Inoltre, anche il simbolo del quadrifoglio, è in grado di aiutare il suo successo economico.

Sembra incredibile ma ogni segno zodiacale ha il suo amuleto portafortuna capace di allontanare le negatività

3) Gemelli, al quale la fortuna è portata dai simboli cinesi. In particolare, gli Yin Yang rappresentano l’equilibrio di forze opposte, che aiutano a neutralizzare il male. Inoltre, altro portafortuna sono le campane in miniatura, da appendere come ciondoli a qualsiasi oggetto. 4) Cancro. Per lui valgono come amuleti: l’elefante bianco e il ciondolo a forma di luna. 5) Il Leone deve utilizzare un drago in miniatura per proteggere gli ambienti in cui vive. Il fico, inoltre, è un altro simbolo in grado di allontanare l’invidia. 6) Per la Vergine, l’oggetto portafortuna è la stella a cinque punte, in grado di allontanare il male e le energie negative. Esso funge anche da stabilizzatore dell’umore. 7) Per la Bilancia, il simbolo sono le piramidi, che allontanano la negatività. Altro oggetto portafortuna è, poi, il ciondolo a forma di cuore, capace di donare armonia e serenità.

Altri portafortuna per ciascun segno zodiacale

8) Per lo Scorpione, l’amuleto è il pesce, che protegge le persone amate e la casa, oltre che ad eliminare le energie negative. Altro simbolo importante per questo segno è l’immagine del gatto. 9) Il Sagittario ha come oggetto protettore il gufo, in grado di tenere a bada il malocchio. Anche il fico, inoltre, rappresenta un simbolo perfetto per allontanare la negatività. 10) Per il Capricorno la tartaruga in miniatura aiuta a tener lontani i problemi. In più, come per il Toro, anche l’immagine del Buddha è ottima come portafortuna. 11) Per l’Acquario, è il ciondolo a forma di uccello ad essere vincente. Inoltre, l’immagine a forma di piramide attrae energia positiva. 12) Infine, per i Pesci, il simbolo portafortuna è il crocifisso e il ciondolo a forma di farfalla. Entrambi esercitano un effetto benefico e protettivo contro ogni forma di male.

Approfondimento

Ecco quali segni zodiacali troveranno l’amore o si sposeranno entro la fine dell’anno