Con l’arrivo del freddo, i primi sintomi sono sempre gli stessi. Oltre al raffreddore e ai malanni di stagione, esiste un’altra condizione di cui soffrono davvero tantissime persone. Si tratta dei piedi freddi.

Avere i piedi freddi è una sensazione bruttissima, che produce gelo e brividi in tutto il corpo. Si può avere addosso un cappotto caldo e avvolgente, ma se i piedi sono freddi si sta comunque male.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti pensano che il metodo più veloce per scaldare i piedi, oltre a indossare calzini e scarpe adeguati alle basse temperature, sia un bel pediluvio caldo.

Non c’è niente di meglio, infatti, che arrivare a casa e immergere i piedi ghiacciati in un contenitore d’acqua calda. Magari arricchito anche da qualche goccia profumata di olio essenziale. Ricordiamo, infatti, che questi olii essenziali sono un ottimo aiuto anche per chi dorme male di notte e si sveglia di continuo.

Il problema è che il pediluvio non è una soluzione veloce e applicabile anche fuori casa. Fortunatamente, però, esiste una soluzione molto più pratica e funzionale che possiamo applicare tutti. Basterà questo semplice gesto e un solo prodotto che molti hanno in cucina per avere di nuovo i piedi caldi e stare bene.

Basta col solito pediluvio, ecco come scaldare i piedi infreddoliti con questi prodotti che abbiamo in cucina

In autunno e in inverno le persone freddolose avvertono subito mani e piedi ghiacciati. Molte persone soffrono così tanto il freddo che arrivano, addirittura, ad avere ragadi, talvolta sanguinanti. Queste possono creare anche dolore, oltre che parecchio disagio.

Fortunatamente, però, abbiamo già scoperto che per avere mani calde anche in inverno in 1 minuto basta questo esercizio semplicissimo e divertente.

Per i piedi, invece, il discorso cambia. Quando i piedi si raffreddano, bisognerà aiutare il corpo a favorire la circolazione sanguigna, migliorando la termoregolazione.

La prima regola è solo questa

Potrà sembrare strano, ma uno dei metodi migliori per scaldarsi è mangiare. Ciò non significa che dovremmo abbuffarci, ma scegliere di integrare nei nostri pasti gli alimenti migliori per riscaldare il nostro corpo.

I cibi piccanti sono quelli più adatti a questo scopo. Tutti sanno che il peperoncino, ad esempio, oltre a farci tossire e lacrimare quando è troppo forte, produce anche un gran calore nel nostro corpo. Lo stesso discorso vale anche per il pepe.

Aiuta a riscaldare l’organismo

Questo accade perché il peperoncino e il pepe stimolano la circolazione e aiutano, quindi, a riscaldare il corpo molto velocemente. Basterà aggiungere qualche pizzico di questi alimenti ai nostri pasti per aiutare a ritrovare un po’ del calore perso a causa del freddo.

Il discorso vale con tutti gli alimenti piccanti. Finalmente, dunque, basta col solito pediluvio, ecco come scaldare i piedi infreddoliti con questi prodotti che abbiamo in cucina.

Ricordiamo, però, che non tutti possono mangiare cibi piccanti. Dunque, prima di adottare questo metodo, si consiglia sempre di chiedere il parere al proprio medico.

Se non ci piace il peperoncino, ecco come dovremmo scaldarci

Un altro rimedio molto utile per ridurre la sensazione di freddo ai nostri piedi è eseguire un buon massaggio. L’effetto del massaggio contrasterà il freddo e ci aiuterà a ritrovare un po’ del calore che avevamo perso.

L’effetto sarà ancora migliore se abbinato a creme apposite per la zona dei piedi.