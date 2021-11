Il primo appuntamento. La tensione, l’attesa, l’aspettativa, la fantasia, la felicità. Si mischiano tutti insieme questi sostantivi prima che un uomo e una donna si incontrino per la prima volta. Tutti lo hanno vissuto, da grandi, come da ragazzi. Una volta, forse, era sentito più come un evento importante. Oggi, magari, con la moderna tecnologia, si è perso qualcosa, ma rimane il fatto che sia sicuramente un momento che fa scaturire diverse sensazioni.

Se poi immaginiamo che al primo appuntamento possa anche esserci la probabilità di baciarsi, allora diventa inevitabile immaginarsi la situazione. Dove può avvenire? Quando? Come? Si iniziano a formulare tantissime domande che, nella sostanza, non avranno mai risposta, perché non siamo da soli a decidere. Ci sono state sicuramente delle volte dove lo avvertivamo di più, ma poi non è successo e altre in cui non pensavamo potesse succedere e poi è accaduto. Non esistono regole, esistono solo momenti da vivere, per vedere dove ci possono portare.

5 consigli per baciare con tenerezza e passione il proprio partner al primo appuntamento

Più che la tecnica del bacio in sé, è bene non sbagliare il pre e il post. Quelli sono i momenti fondamentali da capire. Dal punto di vista squisitamente tecnico, poi, è bene essere molto aperti, affrontando tipologie di bacio differenti. Insomma, avere un buon bagaglio variegato da sfoderare alla bisogna.

Il primo consiglio è di non avere fretta. Anche se la persona che abbiamo davanti ci piace molto, non dobbiamo precorrere i tempi. È fondamentale usare lo sguardo per cogliere ogni minimo dettaglio. Capire se c’è margine per un bacio o se chi abbiamo di fronte non sembra essere per la quale. Ovviamente, tutto questo, non deve iniziare un attimo dopo aver visto l’altra persona, ma accadere piano piano durante lo stare insieme.

Il secondo consiglio è quello di creare la situazione giusta. Pensando a un incontro in luogo pubblico, per capire se l’altro è interessato, è importante capire se si può creare la situazione ideale per stare soli. Un invito ad accompagnarlo alla macchina, o a fare una passeggiata è il metodo più classico. Se viene accettato, ci saranno molte possibilità che possa culminare con un bacio.

Il terzo consiglio è molto semplice. Cercare il contatto fisico in maniera leggera, tra il circospetto e l’ironico. Sarà fondamentale lo sguardo, ancora una volta, per capire se azzardare oppure no. Magari proviamo a sfiorare la mano, oppure semplicemente chiediamo di poterla stringere. Se otterremo risposta positiva, siamo decisamente a buon punto.

Il bacio

Adesso, cerchiamo un avvicinamento fisico, magari avanzando leggermente il baricentro del nostro corpo per vedere la risposta di chi abbiamo di fronte. Se vediamo che non indietreggia, avanziamo ancora leggermente, se vediamo che ci viene incontro, è praticamente fatta. In questa fase è importante muoversi con grande fermezza, ma senza eccedere in eccessiva sicurezza.

L’ultimo consiglio è come baciare. Non iniziare subito avidamente. Cercare la dolcezza, la tenerezza, un approccio molto fanciullesco. Essere morbidi, delicati, staccandosi leggermente dopo ogni piccolo bacio. Sorridere, mettere a proprio agio il partner e cercare di capire che sensazioni sta vivendo. Magari un abbraccio dopo il primo bacio, per dare calore, potrebbe sortire un bellissimo effetto. Se così fosse, l’escalation dalla dolcezza alla passionalità del bacio potrebbe essere breve.

5 consigli per baciare con tenerezza e passione il proprio partner al primo appuntamento, procedendo con calma per godersi al meglio il momento. Senza mai affrettare i tempi, mettendo sempre a proprio agio l’altra persona.

Approfondimento

Il bacio che renderà la tua vita più lunga e felice