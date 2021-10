È arrivato l’autunno. Il nostro corpo si prepara ad affrontare l’inverno. Nel passaggio di stagione il sistema immunitario può risultare debole e cedere ai primi malanni stagionali. Ecco perché bisogna cercare di aiutare il fisico attraverso l’alimentazione. I centrifugati di frutta e verdura sono un modo assolutamente efficace per farlo.

Ricchi di vitamina A e C, inoltre frutta e verdura di colore giallo-arancione o verde forniscono il giusto fabbisogno per alzare le difese immunitarie. In particolare la vitamina A o beta-carotene è particolarmente presente in carote, pomodoro, melone, albicocca, arancia, mandarino, pesca, cavoli. Il suo apporto è imprescindibile per avere una buona vista e capelli e unghie forti.

Se si desidera fare il pieno di vitamina C, invece, ci rivolgeremo ad altra frutta. Il centrifugato dovrà contenere kiwi, fragole, agrumi di ogni tipo, sedano, uva, frutti di bosco etc. In questo caso è consigliabile bere velocemente il centrifugato. Infatti, la vitamina C è solubile in acqua e sensibile alle fonti di calore.

Ma estratti e centrifugati sono un toccasana per lo stomaco aggiungendo un ingrediente segreto ricco di omega 3. Ebbene, esiste un alimento che arricchisce questo drink di vitamina E ed oligoelementi. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Se si desidera qualche ricetta si può consultare l’articolo 3 succhi naturali che rallentano l’invecchiamento e prevengono i segni del tempo.

Quando prepariamo il nostro centrifugato dovremmo sempre aggiungere un cucchiaio di un olio prezioso. Stiamo parlando dell’olio di semi di lino. Estratto direttamente dalla pianta di Linum usitatissimum, contiene una grande riserva di acidi grassi polinsaturi omega 3. Questi sono detti anche grassi buoni e hanno un’azione antinfiammatoria e antiossidante. In oltre, aiuterebbero a tenere a bada il colesterolo alto LDL e nel corretto funzionamento dell’intestino.

Al contempo l’olio di semi di lino è ricco di vitamina E e ha un’azione antiossidante. Inoltre, se aggiunto alla frutta e alla verdura del centrifugato raddoppia l’assorbimento di vitamina B. Questa potrebbe aiutare nel corretto funzionamento del metabolismo.

L’olio di semi di lino è anche ricco di vitamina K e di fosforo, magnesio, calcio, sodio e manganese. Quindi se aggiunto al centrifugato aumenta le sue proprietà nutritive. Ancora, la vitamina E di cui è ricco (0,31 mg in 100g) consente un miglior assorbimento della vitamina C e A.

Oppure possiamo decidere di centrifugare i semi di lino interi. In questo modo gioveremo delle fibre di questi semi utili a proteggere la salute intestinale. Le fibre del lino, poi, si aggiungerebbero a quelle della frutta con grandi benefici anche per lo stomaco.