Trovare modi per contrastare l’invecchiamento è un’attività a tempo pieno. Radicali liberi, infiammazione e invecchiamento cellulare, sono argomenti molto discussi. La ricerca scientifica, negli ultimi anni, si è molto dedicata a questo argomento. Sono venuti alla luce numerosi principi e strategie, per la grande parte legate allo stile di vita e all’alimentazione.

Per quanto concerne quest’ultima, la natura, attraverso il cibo, si è dimostrata una delle fonti più importanti di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie. In questo articolo si propongono 3 succhi naturali che rallentano l’invecchiamento e prevengono i segni del tempo. Tutti si possono facilmente preparare a casa e portare con sé in un thermos o borraccia.

Rassodare la pelle

In questo articolo non si parla di smoothie o centrifughe. Infatti, il consumo del succo di questi alimenti è consigliato puro, cioè senza aggiunta di altri ingredienti.

Se l’obiettivo è rendere la pelle più tonica, luminosa e soda, allora il pomodoro fa al caso giusto. Infatti, questo alimento contiene licopene. Esso è un pigmento liposolubile con proprietà di antiossidanti, antitumorali, protettive nei confronti della pelle e del sistema cardiovascolare. Bevendo un bicchiere di succo di pomodoro al giorno, si ottiene come risultato una pelle piena, tonica, contrastando il deperimento del collagene. Da ricordare che anche la carota, in misura leggermente minore, contiene licopene.

Prevenire le rughe e rinforzare le ossa

Fra i 3 succhi naturali che rallentano l’invecchiamento e prevengono i segni del tempo troviamo quello di melagrana. Bevuto solo di stagione, il succo di melagrana ha moltissime proprietà. Per esempio, è in grado di svolgere un’azione antibatterica tale da aiutare anche importanti stati di cistite. Inoltre, agisce contrastando il colesterolo cattivo.

Per quanto riguarda l’invecchiamento, il succo di melagrana agisce grazie alla presenza di urolitina A o acido ellagico. Questa sostanza aiuta nella rigenerazione dei mitocondri e contrasta l’invecchiamento cellulare. Una delle azioni più importanti è la prevenzione della comparsa di rughe.

Il secondo ingrediente per un succo all’insegna della giovinezza è un vegetale. Si tratta del cavolo riccio o kale, che contiene principalmente vitamina K. Questa aiuta a prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolari e rafforza le ossa grazie all’apporto di calcio e potassio. Inoltre, grazie agli omega 3 agisce come potente antiossidante. Basta inserire una buona quantità di foglie in un frullatore e diluirlo con acqua o succo di mela.