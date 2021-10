Secondo l’antropologa Margaret Mead la prima forma di civiltà di una cultura consiste nel ritrovamento di un femore rotto e poi guarito.

La cura di sé e degli altri ha, quindi, origini millenarie. L’uomo ha cercato di curarsi con mezzi rudimentali ed erbe o con la richiesta d’intervento di una divinità.

Con la civiltà greca sono comparse delle indicazioni precise e scientifiche. In quel popolo, infatti, si cominciò a distinguere il medico dal sacerdote, la pragmaticità dalla credenza. Ippocrate, vissuto nel V secolo a. C., è considerato il padre della medicina. Ancora oggi, con qualche modifica, è in uso il cosiddetto “Giuramento di Ippocrate”. I laureati in medicina, con esso, si assumono l’impegno di curare i pazienti senza pregiudizi nei loro confronti.

Tra i primi strumenti usati dai medici greci e romani abbiamo quelli per gli interventi chirurgici. Pensiamo ai rudimentali bisturi, pinze e forcipi.

Nei secoli si è assistito ad un progresso nelle cure e ad un’attenzione sempre maggiore a tutti, non solo ai ricchi.

Progresso tecnologico in campo medico

Arrivando a tempi più recenti, strumenti come quelli usati per le radiografie, l’elettrocardiogramma, la risonanza magnetica o l’ecografia hanno aiutato tantissimo nella prevenzione e diagnosi di molte malattie.

In molte case sono comparsi misuratori di pressione, saturimetri o termometri ad infrarossi.

Piccoli oggetti come i glicometri sono fondamentali per chi è diabetico.

Pochi conoscono le incredibili novità nel campo dei dispositivi che potrebbero aiutare molti malati. Le più recenti innovazioni riguardano il monitoraggio a distanza ossia la telemedicina. Grazie a questi semplici apparecchi, il medico curante in alcuni casi può controllare il paziente senza spostarsi. I vantaggi sono molteplici. Distanziamento fisico, niente assembramenti nelle sale di attesa, gli anziani e i fragili evitano fatica e situazioni a rischio. Infine, le donne in gravidanza, per controllare certi parametri, possono stare tranquille nel comfort della loro casa.

La ricerca nel campo dei dispositivi diagnostici è molto attiva. Uno dei settori in continua evoluzione riguarda alcuni dispositivi indossabili (wearable). Nella recente edizione di Maker faire a Roma alcuni ricercatori hanno presentato dei calzini e una maglia sensoriale. Questi capi sono, in effetti, dispositivi medici e permettono il controllo motorio e la raccolta di alcune importanti informazioni.

L’uso sarà prezioso per anziani e pazienti che soffrono di alcune patologie. I calzini presentano sensori di pressione plantare, la maglietta è utile per la riabilitazione respiratoria da remoto e per soggetti con aritmia. Nello specifico, la maglia nasconde una coppia di elettrodi per derivazione elettrocardiografica, sensori di temperatura corporea per l’attività respiratoria e misuratori di ossigeno nel sangue. Questi innovativi dispositivi permetteranno di raccogliere una moltitudine di dati, acquisirli, trasmetterli, archiviarli ed elaborarli. I risultati serviranno come supporto agli specialisti per indirizzare quello che può essere poi il percorso medico-diagnostico.