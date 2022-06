Un turismo sostenibile, gentile, delicato e più rispettoso dell’ambiente, non è un’utopia, ma può diventare realtà con alcuni accorgimenti.

Ci sono molti modi per comportarsi in modo più sostenibile come turista, anche quando si scelgono 4 destinazioni ideali a misura di bambino.

Per esempio, quando decidiamo dove alloggiare nella nostra destinazione di vacanza, potremmo scegliere alloggi locali. Così per pranzo e cena, perché non scegliere ristoranti del luogo? Questo aiuterà l’economia locale.

Turismo gentile significa essere degli ospiti attenti in un altro Paese. Un esempio? Smaltire i rifiuti secondo le regole della città che stiamo visitando. Se si fa la raccolta differenziata, anche noi turisti dovremmo farla attentamente.

In questa guida riassumeremo alcuni consigli su come essere turisti consapevoli.

Turismo gentile e sostenibile, esaminiamo 8 consigli semplici ed efficaci per passare una splendida vacanza che rispetti l’ambiente

Il turismo gentile è quello che non ha conseguenze negative per la natura o per la popolazione del posto. Con questi 8 consigli ognuno di noi potrà diventare un turista gentile.

Il primo consiglio sarebbe scegliere destinazioni vicine da raggiungere in treno, bus o anche bici. In questo modo si può viaggiare in modo più ecologico rispetto all’auto o all’aereo.

Il secondo consiglio sarebbe non noleggiare un’auto, ma una bici o un monopattino elettrico. Questo modo di spostarsi in città è molto rispettoso dell’ambiente. Oppure fare un abbonamento al bus cittadino, al tram o alla metro.

Il terzo consiglio sarebbe: se si può evitare, meglio non volare, perché l’aereo è il mezzo più inquinante di tutti. L’emissione di gas serra è enorme e anche un solo volo può produrre più CO2 di quanta ne lasci alle spalle in un anno intero. Viaggiare in bus o in treno sarebbe meglio.

Il quarto consiglio sarebbe utilizzare il car sharing, ovvero la condivisione dell’auto con altri passeggeri.

Il car sharing si può utilizzare per brevi vacanze se la località non è raggiungibile in autobus o in treno.

Il quinto consiglio, se il volo aereo non si può evitare, sarebbe cercare di viaggiare il più leggeri possibile. Valigie pesanti farebbero produrre più CO2 all’aereo. Quindi portiamo con noi solo quello di cui abbiamo davvero bisogno.

Gli ultimi 3

Per portare avanti un turismo gentile e sostenibile, esaminiamo 8 consigli. In questo paragrafo vedremo gli ultimi 3.

Il sesto consiglio sarebbe risparmiare acqua durante le vacanze. Non fare la doccia troppo a lungo e usare gli asciugamani più giorni di seguito, in modo che non debbano essere lavati così spesso.

Il settimo consiglio sarebbe scegliere un alloggio biologico. Gli hotel biologici, ad esempio, utilizzerebbero le risorse in modo più consapevole e parsimonioso, ridurrebbero gli sprechi e servirebbero preferibilmente cucina biologica regionale quando si mangia.

L’ottavo consiglio sarebbe usare l’aria condizionata proprio se è necessario.

L’aria condizionata negli hotel e nelle case vacanze, è uno dei più grandi consumi di energia. Utilizzarla senza parsimonia, significa non comportarsi da turista gentile e sostenibile.

Se fa troppo caldo e abbiamo necessità di accenderla, bisognerà assicurarsi di spegnerla prima di lasciare la stanza o la casa.

Ecco i consigli da applicare per un turismo gentile e sostenibile.

