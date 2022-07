Estate magica all’insegna del relax in questa meta turistica tra le più belle d’Europa e tra le più economiche

Luglio e agosto sono i mesi maggiormente quotati per le ferie. Caldo a parte, nonostante rientrino nella cosiddetta alta stagione, sono i più belli. Se stiamo pensando di fare una bella vacanza, soprattutto in economia, abbiamo una vasta gamma di possibilità.

Possiamo scegliere di rimanere nel nostro Bel Paese e, in questo caso, abbiamo un’infinità di opzioni. Le regioni del Sud sono quelle più gettonate grazie al mare cristallino e alla sabbia bianca, talmente da sogno che ci sembrerà di stare alle Maldive.

Un’altra opzione sarebbe il giro dei borghi più belli d’Italia, di cui ogni regione è ricca. Ogni borgo ha la propria storia e la propria tradizione. Sembra che il tempo si sia fermato, tanto che in qualche borgo medievale si omaggia il periodo storico attraverso delle manifestazioni teatrali con i costumi dell’epoca.

La terza scelta sarebbe quella di partire per l’estero. Anche in questo caso possiamo andare dove vogliamo ma, se desideriamo una vacanza da sogno e in cui risparmiare, la prima tappa è sicuramente Budapest, la capitale ungherese.

Conveniente e stupenda

Trascorreremo un’estate magica all’insegna del relax in questa meta turistica fenomenale. Nella classifica dei luoghi più economici, Budapest si trova al primo posto. La città è stata inserita anche tra le più belle d’Europa e, infatti, c’è tanto da visitare.

Innanzitutto, vi sono tanti musei e gallerie d’arte, poi vi è il Castello, conosciuto come Buda Castle, che si affaccia sul Danubio, il quale divide la città in due parti. Sotto questo punto di vista è simile a Londra, e il panorama è davvero meraviglioso. La Basilica di Santo Stefano, poi, si impone maestosa.

Per rinfrescarsi, d’estate, vi sono le piscine termali di Széchenyi e i giri in battello, consigliabili sia di giorno che di sera. Infatti, il Palazzo del Parlamento illuminato è come se fosse uno spettacolo da vedere. Impossibile da non menzionare il New York Cafè, in cui ammirare l’arte e, contemporaneamente, gustare i piatti del posto. Infine, una menzione speciale va fatta anche al Szimpla Kert, il “ruin pub” da visitare almeno una volta nella vita.

Ci sono talmente tante cose da visitare a Budapest che diventa impossibile citarle tutte. Nonostante la sua bellezza, però, è una città in cui vivere costa poco. Se il nostro pensiero va ai bambini, non preoccupiamoci. Budapest è una città per famiglie. Oltre a quelle sopra citate, vi sono anche altri divertimenti, come la ruota panoramica e l’isola Margherita, un enorme parco al centro del Danubio.

