Ebbene sì, giugno è alle porte e manca poco al countdown estivo! Se pensate di non essere abbastanza in forma non disperate. Qui qualche consiglio di look per apparire più snelle e slanciate in poche, semplici mosse. Estate in arrivo? Leggi questo articolo!

Qualche trick di moda facile e veloce

– Scegliere pantaloni o gonne a vita alta. Mentre gli indumenti a vita bassa accorciano le gambe, quelli a vita alta le allungano e fanno sembrare i fianchi più sottili. Un top aderente infilato nei pantaloni accentuerà ulteriormente il punto vita.

– Vestiti e maglie con scollo a V. Concentrando l’attenzione su seno e collo, sono molto versatili e adatti per far apparire il busto più magro e sottile.

– Scegliete indumenti né troppo stretti né troppo larghi. Gli indumenti troppo stretti segnano e vi fanno sentire più grosse, quelli troppo larghi non evidenziano i vostri punti di forza. Abbiate cura di indossare sempre la vostra taglia per apparire al meglio!

– Via libera al monocromatico! Gli outfit monocromatici sono sempre la soluzione migliore per apparire più snelle. Inoltre, in colorazione neutre come sabbia, nero o blu scuro ti doneranno un look sofisticato e una maggiore verticalità.

Estate in arrivo? Come apparire più snelle e slanciate in poche, semplici mosse

-Usa gli accessori per accentuare i tuoi pregi migliori. Spostando il focus su viso, collo e seno grazie a collane, orecchini, cinture o cappelli non ci si focalizzerà su quel difetto di troppo (spesso immaginario).

– Evitare assolutamente tessuti lucidi. Creando giochi di luce, ingrandiscono e aumentano la silhouette.

– Prediligi il total black per apparire non solo di classe, ma anche più longilinea.

– Sì ai tacchi alti. Assolutamente fondamentali i tacchi alti per slanciare la figura, siano essi stivali, décolleté o sandali. Importante seguire il colore cromatico delle gambe per apparire più slanciate: in inverno con calze scure scegliere scarpe nere, in estate – ovviamente – color nude. Se non riuscite a camminare con tacchi eccessivi, almeno evitate cinturini alla caviglia o punte troppo tonde, dando spazio a modelli più a punta.

– Sì ai jeans a zampa.

-Sì a cinture sottili e non troppo spesse, per non spezzare otticamente troppo la figura.