Come abbinare il viola prugna o melanzana in inverno per un look da urlo

Per un look da urlo-proiezionidiborsa.it

Il viola è un colore ancora troppo sottovalutato. Erroneamente associato alla sfortuna, è in realtà un colore con un enorme potenziale, soprattutto nelle sue varianti più accese e briose. Molti si chiedono come abbinare il viola prugna o melanzana, ma a dire il vero gli abbinamenti sono tanti e tutti indovinati. Scopriamoli!

Sì, perché possiamo dire che il viola sia il colore di questo inverno, perlomeno per chi vuole stare al passo con le tendenze, preservando carattere e personalità.

Come abbinare i vestiti viola

Esistono alcune regole universali per azzeccare gli abbinamenti di colori. Prima tra tutte vige la regola di non abbinare più di tre colori, per evitare di creare un’accozzaglia disordinata e senza continuità. Poi valgono sempre gli abbinamenti con colori basici, che sono il bianco, il nero, il beige e il panna. Con il viola questi colori stanno tutti bene. Molto indovinato l’abbinamento col bianco e il color carne, per i look che vogliono essere eleganti e sobri.

In caso di dubbi trascendentali possiamo puntare sempre ai colori analoghi, ovvero quelli simili al nostro viola di partenza. In questo caso la discriminante sarà il livello di brillantezza dei colori che sceglieremo di abbinare. Se parliamo di viola acceso, ad esempio, possiamo puntare a colori dalle sfumature azzurre, blu e rosa. Infine, sempre valida la scelta dei colori complementari. Nel caso del viola, i colori complementari sono il verde e il giallo, ottimi anche come scelta di colore per il trucco occhi, se pensavamo di mettere eyeliner o ombretto.

Come abbinare il viola prugna o melanzana in base all’occasione

A seconda dell’occasione in cui vogliamo sfoggiare il nostro vestito o pantalone viola, possiamo indirizzarci verso un abbinamento piuttosto che un altro. Farà tanto anche l’acconciatura raccolta che sceglieremo. Per un clima giocoso, dove dobbiamo tirare fuori la parte più infantile di noi, che sia per una festa con bambini o per una serata leggera tra amiche, il miglior abbinamento col viola, sia esso melanzana o prugna, è senza dubbio l’arancio. Se vogliamo tirare fuori tutta la nostra personalità possiamo abbinare il giallo, oppure, ancora più audace di quel che sembri, rimanere sul monocromatico, giocando sulle diverse tonalità del viola. Un abbinamento che solo una donna con carattere può sfoggiare con sicurezza.

Se l’occasione invece è un primo appuntamento, non c’è associazione migliore del rosa, per un look romantico e spavaldo, che seduce e intimorisce allo stesso tempo. Se l’occasione è invece più formale, che sia per una riunione o per un meeting di lavoro, il rosso si rivela una scelta vincente. Rosso e viola trasmettono sicurezza e serietà, ideali per affrontare con slancio presentazioni di progetti importanti. Insomma, il viola è un colore che si presta a tutte le occasioni, da quelle mondane a quelle più spirituali e seriose. E ora che sappiamo come abbinare il viola prugna o melanzana, questo inverno trascorrerà nel rigoroso rispetto delle regole della moda e potremo superarlo a testa alta, mentre studiamo nuovi abbinamenti in primavera.