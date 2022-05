Anche se spesso ci diciamo che l’aspetto esteriore di una persona non è importante, in realtà tutti noi, coscientemente o meno, tendiamo a formarci una prima impressione sugli altri a seconda dell’aspetto. Ma fare una buona impressione non dipende soltanto dalla nostra bellezza, che non possiamo influenzare, ma anche dal modo in cui ci presentiamo. Essere di bella presenza, quindi, è qualcosa che possiamo imparare e senza grandissimo sforzo. Ci sono alcune regole specifiche che possono aiutarci a migliorare immediatamente la prima impressione che facciamo sugli altri, senza bisogno di life coach, palestre, o corsi di autostima. Vediamo i consigli più semplici e che possiamo implementare subito per migliorare la nostra attrattiva.

Attenzione a postura, modo di camminare e di parlare

Il linguaggio del corpo è fondamentale. La stessa persona, che indossa gli stessi vestiti, può trasmettere un’impressione completamente diversa a seconda del modo in cui si comporta e parla. In particolare, avere una buona postura, camminare in maniera elegante e parlare con autorevolezza possono fare miracoli per farci apparire più attraenti agli occhi degli altri. Non si tratta di manipolare le altre persone, ma semplicemente di mettere in luce le nostre qualità positive.

Essere attraenti non è questione di bellezza ma di fascino, ecco tre trucchetti che ci rendono subito di bella presenza

Il secondo consiglio che ci permette di essere più attraenti consiste nel curare meticolosamente il nostro aspetto dal punto di vista della pulizia e dell’ordine. Un’acconciatura ordinata, un trucco curato, un buon profumo, possono davvero fare miracoli per trasmettere autorevolezza. E per essere più attraenti sia in ambito lavorativo sia nella vita privata.

Non importa il prezzo dei nostri abiti, conta la scelta di modello e colore

Molti pensano che per fare una buona impressione occorra spendere un capitale per un guardaroba d’alta gamma. Non è affatto così. Anche un vestito firmato dalle più prestigiose case di moda non farà nulla per migliorare il nostro aspetto se i colori, il modello e il taglio non ci donano. Possiamo creare un guardaroba perfetto, che ci fa apparire più belli e attraenti, anche acquistando i capi al mercato o al negozio di articoli di seconda mano.

L’importante è scegliere con gusto. Dobbiamo capire quali colori sono più adatti alla nostra carnagione, al colore degli occhi e dei capelli, e quali modelli di vestiti ci donano di più, a seconda delle nostre proporzioni e forme. Essere attraenti non è questione di bellezza, ma di scelta oculata per curare un guardaroba che ci dona davvero.

Approfondimento

Basta osservarci i polsi per capire quali colori dovremmo scegliere per il nostro guardaroba