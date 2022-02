Mantenere il nostro armadio sempre in ordine a volte può sembrare un’impresa impossibile. Soprattutto quando lo spazio è poco o andiamo di fretta, l’armadio sembra trasformarsi in un mucchio di stracci in disordine alla velocità della luce. Per questo, molti ricorrono a uno spazio dedicato e scelgono di utilizzare una cabina armadio. Ma non tutti abbiamo lo spazio in casa per una cabina dedicata. E allora che cosa fare? In realtà esistono molte tecniche semplicissime che ci fanno risparmiare tempo e ci permettono di mantenere in ordine i nostri vestiti. Vediamone alcune.

Il segreto è usare tutti gli spazi

Se ci pensiamo bene, non è vero che non c’è abbastanza spazio nel nostro armadio. Semplicemente lo spazio non è sfruttato al massimo. Anche chi non ha la cabina armadio può sfruttare al meglio il proprio guardaroba e farci stare tutti i vestiti senza creare disordine. Basta usare alcuni accessori che possiamo acquistare in qualsiasi negozio di articoli per la casa, ma anche creare noi stessi con ciò che abbiamo già a disposizione. Vediamo nel dettaglio quali tecniche possiamo usare per mantenere sempre in perfetto ordine il nostro armadio.

Il primo trucco è quello di moltiplicare lo spazio a disposizione per gli attaccapanni attaccandoli in verticale, invece che soltanto in orizzontale. Procediamo in questo modo: attacchiamo una catenella alla barra orizzontale del nostro armadio. Appendiamo le grucce agli anelli della catena, in modo che restino appese in orizzontale. Usiamo quelli superiori per i capi più lunghi, e quelli inferiori per i capi più corti.

Anche chi non ha la cabina armadio può fare spazio nel guardaroba con questi tre trucchi comodissimi che non creano disordine

Quante volte ci è capitato di trovare sciarpe, foulard, guanti e cappelli sul fondo dell’armadio invece che sulle grucce dove li avevamo appesi? Il segreto è utilizzare delle pinze. Proviamo questo trucco: incolliamo delle pinze da un lato su un supporto, come una piccola asse di legno. Poi appendiamo questa asse all’interno dell’armadio. Sfrutteremo al massimo lo spazio sulle pareti e le nostre sciarpe saranno finalmente in ordine.

Usiamo lo spazio interno dell’anta

Un altro spazio che spesso non viene sfruttato a sufficienza è l’interno dell’anta. Possiamo utilizzarlo per appendere i capi più piccoli e leggeri, o anche gli accessori come collane, orecchini o cinture. Per farlo, possiamo piantare dei chiodi all’interno della porta, oppure usare dei supporti adesivi o delle catenelle. Il nostro armadio risulterà molto più ordinato e finalmente sfrutteremo lo spazio al meglio. Per un armadio profumato oltre che ordinato, proviamo questi tre tipi di sacchetti deodoranti facilissimi da produrre in casa.