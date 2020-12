In un articolo di qualche giorno fa abbiamo parlato di un contorno romano dal sapore antico. Oggi rimaniamo a Roma per parlare di una colonna portante della cucina della capitale: la cacio e pepe. La ricetta che presentiamo è nota ai più. Ciononostante, non tutti conoscono l’ingrediente inaspettato per una cacio e pepe da leccarsi i baffi.

Quella che proponiamo ai nostri Lettori è una rivisitazione del tradizionale piatto. Qualche purista lamenterà che la cacio e pepe non ha bisogno di alcuna aggiunta. Eppure, siamo sicuri che questo piatto di pasta “modificato” saprà convincere anche i più conservatori. In fondo, tentar non nuoce. Dunque, vediamo insieme la ricetta e l’ingrediente segreto.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

a) 500 grammi di tonnarelli all’uovo;

b) 150 grammi di pecorino romano DOP;

c) pepe nero, quanto basta;

d) olio evo, quanto basta;

e) ingrediente segreto che sveleremo tra poco.

L’ingrediente inaspettato per una cacio e pepe da leccarsi i baffi: ecco qual è

Il nostro ingrediente è la mentuccia romana. Questa pianta fresca ha il potere di controbilanciare alla perfezione la nota piccante del pepe nero. In ogni caso il pepe deve essere aggiunto in abbondanza per un ottimo risultato. Vediamo come preparare la cacio e pepe con la mentuccia.

Su un fornello grande mettiamo una pentola colma d’acqua. Nel frattempo prendiamo una pentola. Su di essa versiamo abbondante olio extravergine d’oliva e pepe nero. Facciamo scaldare per pochi minuti a fiamma moderata. A questo punto aggiungiamo le foglioline di menta.

Quando l’acqua raggiunge il punto di ebollizione mettiamo la pasta. Il consiglio è di usare pasta fresca. Segnatamente i tonnarelli all’uovo. Dunque, i tempi di cottura saranno abbastanza rapidi. Sul finale di cottura, togliamo dalla pentola una quantità sufficiente d’acqua. Ci servirà a mantecare la pasta con gli altri ingredienti.

Una volta scolata la pasta, la mettiamo nella padella di cottura dell’olio. Teniamo il fuoco molto basso. Ora, giochiamo con l’acqua, il pecorino e il pepe. Uniamo questi ingredienti, girando energicamente la pasta. Cerchiamo di formare una cremina con l’acqua e il pecorino.

Ora, possiamo impiattare. Aggiungiamo un’ulteriore spolverata di pecorino e di pepe nero. Infine, guarniamo con altre foglioline di mentuccia romana fresca. Naturalmente apriamo il nostro vino preferito.