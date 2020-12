La regina delle piante aromatiche nella tradizione culinaria italiana è certamente il basilico. Il basilico è ingrediente fondamentale non soltanto del famosissimo pesto genovese, ma anche della classica salsa di pomodoro, e naturalmente, guarnizione tipica e iconica della pizza margherita. Purtroppo, il basilico ha un inconveniente: è difficile che superi l’inverno. Si tratta di una pianta annuale, che durante l’autunno tende ad ingiallire, perdere le foglie e poi morire. Se è possibile salvare la maggior parte delle piante aromatiche dal gelo, il basilico purtroppo è una delle vittime più frequenti della stagione fredda.

Ma niente paura, esiste un rimedio per avere sempre basilico fresco a portata di mano.

Ecco il trucco semplicissimo per avere il basilico fresco anche d’inverno.

Esistono varietà di basilico resistenti al freddo

Innanzitutto, possiamo scegliere di coltivare in casa delle qualità di basilico più resistenti rispetto a quello classico. Esistono moltissime varietà di basilico, tra cui il basilico artico, più resistente al gelo, e il basilico viola, che può vivere a lungo anche in casa, oltre ad altri tipi curiosi di basilico. Se però preferiamo il classico basilico dolce, non dobbiamo rassegnarci a non poterlo gustare anche d’inverno. Ecco il trucco semplicissimo per avere il basilico fresco anche d’inverno.

Congeliamo le foglie fresche nei contenitori per il ghiaccio

Per avere il basilico fresco anche d’inverno basta congelare le foglie fresche. Ma non congeliamole da sole, o rischieranno di diventare nere e fragili. È meglio congelarle in acqua. Il trucco semplicissimo per avere il basilico fresco anche di inverno consiste nel creare dei ‘cubetti di basilico’. Procediamo in questo modo: prendiamo un classico contenitore per il ghiaccio, e riempiamo ogni scomparto con delle foglie di basilico fresche e intere. Poi copriamole con l’acqua. Assicuriamoci che ogni foglia sia completamente coperta di acqua, e non sbuchi dalla superficie. Poi congeliamo.

Al momento del bisogno, basterà recuperare un cubetto di basilico da mettere nel sugo per un sapore fresco anche d’inverno.