Esiste questo modo efficace per allenarsi senza fare fatica consigliato anche dagli allenatori

Nel periodo natalizio, sicuramente avremo abusato con le quantità di cibo. Ed ecco che subito siamo spinti ad allenarci per ributtare giù il peso. Attenzione, però, perché è importante sapere quanti giorni di fila possiamo allenarci. Ed ecco anche come farlo senza fare fatica.

Nel periodo delle feste, che dura almeno due settimane, è normale eccedere con il cibo. Tra cene della vigilia, pranzi di Natale, veglioni di Capodanno, aperitivi con gli amici è un continuo ingurgitare calorie. Vanificando gli sforzi fatti per arrivare a un accettabile peso.

Che poi, anche quella del peso è una questione che andrebbe analizzata con attenzione. Tante volte ci pesiamo vestiti, sulla bilancia della farmacia. Altre volte ci pesiamo nel momento sbagliato della giornata. Ma, al di là del peso, mantenersi in forma è questione di benessere.

Attenzione a non esagerare con l’esercizio fisico o potremmo pagarne le conseguenze

Pesandoci, potremmo spaventarci in questo periodo. Inducendoci a correre subito ai ripari. Di solito, esagerando. Che è un errore. Chi è fermo da tempo, potrebbe decidere di andare in palestra tutti i giorni. O di uscire a camminare e correre ogni giorno. L’attività fisica è sempre consigliata, magari per avere un bel fisico anche a 50 anni, salvo esame preventivo con un medico dello sport. Però, facciamo attenzione.

Allenarsi tutti i giorni, se non si è un atleta professionista, potrebbe essere pericoloso. Anche perché si rischia di ottenere l’effetto contrario. Allenarsi tutti i giorni potrebbe aumentare la cosiddetta fame nervosa. Paradossalmente, inducendoci a mangiare di più del solito. E ci sentiamo anche eccessivamente stanchi, il che non sempre è un bene. Quanti giorni di fila allenarsi? Per chi ha appena ripreso, mai più di uno. Per chi lo fa con abitudine, dai 2 ai 3 giorni di fila, ma stando attenti ai segnali del corpo.

Ma ci si può allenare senza fare particolarmente fatica o bisogna sudare per forza?

Chiaramente, l’allenamento, se fatto bene, dovrebbe darci segnali di fatica. Arrivare alla fine della corsa, con le gambe stanche, non è un male. Diverso è ripartire il giorno dopo con la stanchezza ancora addosso. Però, esiste questo modo efficace per allenarsi senza fare fatica ed è sorprendente.

Possibile che uno alleni il corpo senza faticare? La risposta è sì. Ed il metodo consigliato dagli allenatori è il riposo. Sembra un paradosso, ma riposare tra un giorno di esercizi e l’altro, è altrettanto allenante.

Esiste questo modo efficace per allenarsi senza fare fatica ed ecco perché

Ci sembra strano doverci fermare per un giorno, senza attività fisica. Eppure, è fondamentale in un piano di allenamento. Fare un giorno di riposo serve a ricostruire i muscoli ed è fondamentale. Anche perché allenandoci continuamente potremmo procurarci delle piccole lesioni. E, nel caso si fossero verificate, si potrebbero curare grazie al riposo.

Recuperare tra un allenamento e l’altro è utile anche per la nostra frequenza cardiaca. Se dal punto di vista cardiovascolare la circolazione è normale, ecco che i muscoli e i tessuti che hanno avuto problemi si possono riparare. Normale che i muscoli si possano rompere e nei giorni di recupero avviene questo importante meccanismo di ricostruzione. Attenzione che il giorno di riposo non vale per tutti. C’è chi potrebbe necessitare di 48-72 ore in base a età, stato fisico, intensità di allenamento.