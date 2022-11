Sarebbero questi gli sport migliori per avere un bel fisico anche a 50 anni e invidiato da tutti

Certo, non vi è dubbio che l’attività fisica sia il massimo per conciliarla con l’alimentazione sana, in vista di un benessere personale. Del resto, ogni medico lo consiglia più e più volte. Va bene fare la dieta per perdere peso, ma abbinando sempre movimento e sport.

Un bel problema, però, se siamo, di nostra natura, pigri. Di quelli che pensano che alzare il telecomando e puntarlo verso la TV equivalga ad un allungo delle braccia. Eppure, volendo, anche chi rientra in questa categoria di nati stanchi potrebbe fare sport.

Quale sarebbe lo sport migliore per chi è pigro

Certo è impossibile chiedere al pigro di mettersi a correre per preparare una mezza maratona. Già il fatto di dover sudare per strada è qualcosa che non viene concepita. L’ideale, per il pigro, potrebbe essere fare uno sport in acqua, ma non certo il nuoto, che richiede grande fatica. Un inizio dolce, ad esempio, che consigliano, è quello di fare acquafitness.

Così, non si ha neanche la seccatura di doversi bagnare i capelli e poi asciugarli. Meglio ancora, in un centro fitness, con tanto di sauna e bagno turco, così da “riprendersi” dopo la fatica degli esercizi in acqua. Insomma, anche chi è pigro potrebbe fare dello sport, senza sudare. Basta che non pretenda, però, di avere un fisico prestante.

Per farci un fisico invidiabile dovremmo praticare questi sport

Se lo scopo fosse quello, infatti, sarebbero questi gli sport migliori per avere un bel fisico e alla portata di tutti. Indipendentemente dall’età, anche se, più tardi iniziamo, più ci sarà da lavorare per tonificare il tutto. A proposito di acqua, non c’è niente di meglio del nuoto per iniziare a modellare il nostro corpo. L’obiettivo, in tutti i casi, è quello di eliminare il grasso in eccesso, trasformando il tutto in muscoli.

Che poi, per tanti, quello del peso è l’ossessione. Magari, dopo esserci pesati nel momento più sbagliato della giornata. Invece, dovremmo concentrarci sul dare un aspetto armonico al nostro corpo. Va da sé che, facendolo con costanza, il dimagrimento sarà quasi inevitabile. Il nuoto, ma anche la corsa, sono perfetti per sviluppare la parte aerobica, migliorandola. Ovviamente, occorre prudenza iniziale e costanza. Almeno tre uscite a settimane o tre nuotate in piscina sono d’obbligo per avere risultati anche duraturi. Quando nuotiamo, poi, in base alla parte del corpo che vogliamo sviluppare maggiormente, dovremo puntare su uno stile, piuttosto che su un altro.

Sarebbero questi gli sport migliori per avere un bel fisico a partire dal nuoto

Le donne amano la rana, anche per rassodare l’interno coscia, mentre chi ha problemi di schiena dovrebbe puntare sul dorso. Se, invece, vogliamo puntare su un modellamento dei nostri muscoli, ecco che il classico pilates potrebbe fare al caso nostro. Con il giusto istruttore, sicuramente potremo avere una fisionomia più allungata e anche armoniosa.

E se volessimo fare bingo, non si potrebbe prescindere anche dalla mente, che potremo allenare in due modi. La corsa di resistenza, da questo punto di vista, è fondamentale perché ci forgia a sopportare la stanchezza, istruendo la mente ad avere i giusti stimoli. Attenzione, però, se avessimo alcune patologie che la fanno sconsigliare. In alternativa, è ottimo anche lo yoga, attraverso la meditazione. Insomma, mettendo insieme, nuoto (o corsa), pilates e yoga, faremmo bingo.