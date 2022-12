3 errori da evitare quando si prepara la fonduta valdostana: così il risultato sarà perfetto!

La fonduta è un piatto tipico della tradizione valdostana che possiamo riproporre e preparare per le feste. Certo, però, per realizzarla a regola d’arte dobbiamo fare molta attenzione a errori tipici che ne compromettono il risultato finale.

Durante le feste natalizie riunirsi a tavola con famiglia e amici è praticamente quasi d’obbligo. Per l’occasione, si preparano piatti particolari e tradizionali. Uno di questi può essere la fonduta.

Tipica della tradizione valdostana, consiste nel preparare una crema di fontina bollente, in cui intingere pezzi di carne o pane. Certo, pensare di fondere un formaggio sembra un’operazione semplicissima. In realtà, è facile commettere alcuni errori che possono rovinare irrimediabilmente la riuscita del piatto.

3 errori da evitare con questa preparazione

Se vogliamo cimentarci con la preparazione della fonduta per le festività, dobbiamo tenere a mente tre errori da evitare. Questi sbagli concernono alcune fasi della preparazione e un trattamento sbagliato del formaggio e delle uova. Andiamo a vedere ciascun errore nello specifico e spieghiamo come operare nel modo corretto.

Saltare il bagno nel latte del formaggio

La fontina è il formaggio protagonista della fonduta. E, nella preparazione del piatto, non deve saltare un passaggio fondamentale, ossia il bagno nel latte. Omettere questa parte pregiudicherà inevitabilmente la fonduta. La fontina dovrà essere tagliata a tocchetti con un coltello e messa in un recipiente stretto pieno di latte per 3 ore. Il formaggio così trattato si ammorbidirà, assicurando il miglior risultato alla fonduta. Ma quanto usarne? Basta considerare 100 g di fontina a persona.

Aggiungere i tuorli d’uovo tutti insieme

Un altro errore nella preparazione della fonduta concerne le uova. Per il piatto si usano i soli tuorli ma è sbagliato inserirli nella preparazione tutti insieme. I tuorli vanno aggiunti al formaggio uno alla volta, a partire dalla perfetta incorporazione del primo. Ma quante uova servono? Basta contare 1 tuorlo a persona.

Far impazzire la fonduta

Il terzo errore da evitare è quello di far impazzire la fonduta. Siamo abituati a sentir parlare di maionese impazzita e, forse, è strano per noi venire a conoscenza della fonduta che impazzisce. Eppure può succedere. Per evitare che accada, il formaggio deve essere tolto dal frigo e lasciato a temperatura ambiente prima del bagno nel latte. Quindi bisogna fonderlo a bassa temperatura, aggiungendo alcune gocce di vino o limone. Successivamente e come detto, vanno aggiunti uno per uno i tuorli d’uovo, appena il precedente è incorporato. Si dovrà poi mescolare il preparato con calma: procedere con troppa foga, favorirebbe la formazione di grumi. Dunque, ecco 3 errori da evitare per servire alla tavola di Natale una fonduta perfetta.