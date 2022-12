Le migliori cose da fare a Santo Stefano: divertirsi, cosa visitare e dove andare il 26 dicembre

Cosa fare a Santo Stefano? Se per il Lunedì di Pasquetta è tradizione una gita fuori porta, per il 26 dicembre non esiste un’abitudine radicata. Così ecco alcune idee per sfruttare questa festività. L’Italia celebra la festa dal 1947; viene dedicata a Santo Stefano perché è il primo martire della Cristianità.

Probabilmente questo giorno è il più rilassante delle festività natalizie perché arriva dopo il Natale. Quindi viene dopo lo stress della corsa per i regali e dopo la fatica del cenone di Natale. Per chi vuole trascorrere questa festa in totale relax, può scegliere di stare in casa a smaltire le fatiche e a ritemprarsi in vista del rush di fine anno. Oppure può decidere di uscire.

Le migliori cose da fare il 26 dicembre restando a casa

Se la giornata del 26 non è particolarmente soleggiata e calda ecco che rimanere a casa a rilassarsi potrebbe essere la soluzione migliore. Potremmo alzarci tardi e fare una abbondante colazione, in modo da saltare il pranzo ed evitare un ulteriore accumulo di calorie dopo il Natale. Una passeggiatina di mezzora, col partner o con i figli, potrebbe rilassare ulteriormente e aiutare a bruciare il grasso accumulato nei giorni precedenti. Poi si potrebbe dedicare il pomeriggio a poltrire in casa. Le alternative sono numerose.

Chi ha figli potrebbe approfittare per giocare con loro, magari ai classici giochi post natalizi da tavolo. Tombola o mercante in fiera potrebbero coinvolgere tutta la famiglia. Evitiamo almeno in questo giorno i videogiochi. Se proprio non possiamo fare a meno della tecnologia, guardiamo tutti insieme un bel film di Natale.

Si potrebbe puntare su un classico, come per esempio, uno di quelli tratti dai Canti di Natale di Charles Dickens. Per altro le feste potrebbero essere il momento migliore per leggere questo meraviglioso racconto di Natale.

In alternativa si potrebbe vedere uno dei classici cinepanettoni passati, per esempio il genitore di tutti i film di Natale all’italiana, Vacanze di Natale. Questa pellicola del 1983 ha fatto epoca. I protagonisti sono i giovanissimi Christian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff e anche Moana Pozzi.

Fuori casa: ecco dove andare e cosa fare

Ma c’è chi a rimanere in casa non ci pensa proprio e desidera uscire, magari complice una bella giornata. Chi vive in città può regalarsi una passeggiata tra le vie del centro ammirando i monumenti e le piazze, finalmente libere dalla folla. Oppure può approfittare per andare ad ammirare le decine di presepi in giro per l’Italia, in particolare quelli viventi. Sul web sarà facile trovare quelli più vicini. Magari evitiamo i centri commerciali, che comunque per la maggior parte saranno aperti.

Tra le migliori cose da fare a Santo Stefano potrebbe esserci anche la gita fuori porta, specialmente se il clima lo consente. Magari concedendosi un pasto, anche sobrio, in uno degli agriturismi della zona, alla scoperta dei piatti tradizionali italiani. Ma chi vuole trascorrere un Santo Stefano veramente di relax, può passare la giornata alle terme. Un intero giorno a ritemprare mente e corpo, tra bagni caldi, tisane e un pranzo leggerissimo, per smaltire gli eccessi delle feste.