Non devi mai buttare gli avanzi di Natale e Capodanno, ti servono per questo strepitoso dessert!

Non devi mai buttare gli avanzi di Natale e Capodanno-proiezionidiborsa.it

Gli avanzi di Natale e Capodanno vanno conservati, in alcuni casi, perché potrebbero essere molto utili per creare qualcosa di veloce e gustoso. Ecco uno strepitoso dessert da fare in pochissimi minuti.

I simboli del Natale e del Capodanno sono due: il panettone e il pandoro. Ormai non si può proprio rinunciare a questi due dolci italiani, rispettivamente di Milano e di Verona, da gustare in famiglia. Con il tempo si sono diffuse molte versioni diverse, ma tutte buonissime.

Può capitare, però, di riceverne in regalo o di prenderne troppi e di non riuscire a finirli. I prodotti artigianali si conservano molto meno di quelli industriali. Ma non devi mai buttare gli avanzi di Natale e Capodanno di questi due prodotti culinari. Servono per fare delle creazioni meravigliose.

Infatti, le fette che rimangono si possono usare per realizzare un dessert davvero straordinario nell’aspetto e nel sapore. Ecco, qui di seguito, di cosa si tratta nello specifico e come realizzarlo in pochissime mosse.

Non devi mai buttare gli avanzi di Natale e Capodanno: il dessert con le fette di pandoro e panettone

Stanchi di quel pandoro o di quel panettone perché ne avete mangiato troppo? Nessun problema, perché con qualche semplice mossa le fette avanzate possono diventare qualcos’altro. Saranno più sfiziose e ottime da gustare in compagnia.

Vogliamo proporvi un dolce al cucchiaio da fare molto velocemente usando la crema al mascarpone. È un grande classico delle feste, ma attenzione a come prepararla.

Gli ingredienti sono questi:

300 g di mascarpone ;

; 80 g di zucchero semolato ;

; 25 ml di acqua ;

; 2-3 uova.

In un pentolino mettete lo zucchero e l’acqua con la fiamma bassa per circa un minuto mescolando. Dovrebbe formarsi uno sciroppo. A questo punto separate i tuorli dagli albumi, meglio usare 2 uova grandi oppure 3 medie.

Ai tuorli dovete aggiungere lo sciroppo appena ottenuto e lavorare il tutto per 5-6 minuti con le fruste elettriche. Fatto questo, è il momento di prendere il mascarpone ancora freddo dal frigorifero. Però, occorre lavorarlo un po’ con un cucchiaio per ammorbidirlo.

Infine, aggiungetelo poco alla volta al composto incorporandolo per bene con una spatola. Se volete potete aggiungere qualche ingrediente a vostra scelta. Una ricetta è più bella se personalizzata. Ad ogni modo, ecco pronta la crema al mascarpone da spalmare sulle fette di pandoro e panettone.

Come conservarlo al meglio

Questa preparazione può conservarsi un giorno in frigorifero, dopo di che non sarà più buona. Attenzione, però. Mai mettere carta stagnola o pellicola da cucina, non vanno bene perché potrebbero rovinare la consistenza della crema.

Quando c’è qualcuno desideroso di un dessert al cucchiaio veloce e gustoso, ci metterete davvero un secondo a cospargere una fetta di dolce con questa crema sfiziosa, sempre facendo attenzione alla linea. Tutti chiederanno come l’avete preparata perché sarà buonissima!