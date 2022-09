Secondo le ultime statistiche internazionali 1 adulto su 3 nel Mondo soffrirebbe di mal di testa. Ciclico o sporadico, poco importa. Nella maggior parte dei casi sarebbe da ricondurre all’ansia, allo stress e ai pensieri che si accumulano. Mal di testa e mal di stomaco spesso sarebbero le somatizzazioni dei nostri pensieri e delle preoccupazioni. Ossia, quelle parti del corpo che andrebbero maggiormente sotto pressione, anche livello di dolori e fastidi. Ma, soprattutto quando non ne soffriamo, un mal di testa persistente potrebbe essere sintomo di qualcosa che non va. Cerchiamo di analizzare tutti gli scenari in questo nostro articolo.

Quanto potrebbe durare

Solitamente la medicina ricorda che un forte attacco di emicrania potrebbe durare dalle 4 alle 70 ore. In questo lasso di tempo, d’accordo con il nostro medico, potremmo assumere degli antidolorifici e degli antinfiammatori. Nel caso in cui il mal di testa andasse oltre i quattro o cinque giorni, secondo la scienza potremmo parlare di “stato emicranico”. A questo punto diventa importante sottoporsi a delle visite specialistiche per capire quale possa essere l’origine di questo mal di testa. Nel caso in cui al mal di testa continuassero ad associarsi delle continue crisi di vomito, sarebbe opportuno rivolgersi immediatamente al medico o andare al pronto soccorso.

Emicrania e mal di testa ecco i casi in cui potrebbero essere vere spie d’allarme

Nel caso in cui il mal di testa diventasse sempre più violento e resistesse anche all’effetto degli antidolorifici, potrebbe accendersi una spia d’allarme. Nella peggiore delle ipotesi, con l’eventuale presenza di un tumore, il dolore si farebbe sempre più forte, presentando anche un senso di pressione e oppressione. Attenzione che nei casi più acuti, potrebbero manifestarsi anche delle crisi epilettiche e convulsive. Sempre parlando di tumori, attenzione a non sottovalutare questo sempre più comune.

Il mal di testa da stress

Dicevamo all’inizio dell’articolo che il mal di testa da stress colpirebbe miliardi di adulti nel Mondo. Solitamente si accompagnerebbe anche ai disturbi del sonno, al fastidio della luce e a quel classico cerchio nella testa. Molti di noi soffrirebbero di mal di testa da stress soprattutto nei periodi di tensione lavorativa e di pensieri familiari. Come ricordano anche i medici potrebbe essere un alleato importante contro lo stress lo sport attivo. Così come cercare di limitare fumo e alcol, o addirittura eliminarli, cercando anche una dieta equilibrata, che sia ricca di minerali e vitamine. Magnesio e potassio potrebbero aiutare anche nell’allontanamento dello stress e nella ricerca della tranquillità e della distensione muscolare, magari assieme a una cura di vitamina B come potrebbe suggerirci il nostro medico. Emicrania e mal di testa ecco i casi in cui potrebbero essere vere spie d’allarme E quindi invece in cui sarebbe lo stress a farlo da padrone.

