Mancano ormai poche ore alla fine di un settembre decisamente intenso e ricco di colpi di scena. Siamo pronti a cambiare il foglio del calendario ma è ancora presto per abbandonare progetti e ambizioni. Questo perché settembre finisce in gloria per il Toro e per altri 3 segni zodiacali che potrebbero veder scoppiare il conto in banca. Il merito sarà di una scintillante Venere e di un Giove prodigo di fortuna come non mai.

Toro e Bilancia saranno i segni top della settimana

L’autunno è da sempre la stagione dei Bilancia che anche quest’anno si confermano nella top 3 dei segni benedetti dai pianeti. Per i Bilancia l’unica giornata sotto tono sarà quella di mercoledì. Gli altri giorni della settimana saranno una cavalcata continua verso la gloria. Particolarmente fortunato giovedì. Arriva Venere nel segno e porta con sé ricchissime offerte di lavoro e probabili vincite al gioco.

Voto 10 alla settimana del Toro che avrà talmente tante opportunità di crescita da essere costretto a dire di no a qualcuno. I Toro saranno aiutati da Mercurio sul lavoro e probabilmente riceveranno un’offerta che non potranno rifiutare, parafrasando una delle citazioni più celebri di Hollywood. Le migliori novità per le relazioni arriveranno martedì e domenica. Soprattutto per i single.

Oroscopo settimanale incredibile per l’Acquario

Negli ultimi mesi gli Acquario si sono concentrati sulla vita professionale e sulla carriera. In questi ambiti le cose continueranno a viaggiare a vele spiegate con possibili promozioni e scatti di stipendio. Il focus, però, sarà sulla vita sentimentale. Gli Acquario potrebbero tornare a sentire le farfalle nello stomaco grazie alla splendida accoppiata Venere – Luna. Si prevedono appuntamenti bollenti nel fine settimana.

Settembre finisce in gloria per il Toro e 3 segni che nuoteranno nei soldi

L’astrologia identifica in Giove il pianeta della fortuna e della realizzazione. In Mercurio quello dell’intelligenza e della creatività. E saranno proprio questi i due astri guida dei fortunatissimi Leone per i prossimi sette giorni. Da lunedì a mercoledì arriveranno importantissime novità. Soprattutto per chi si è impegnato in un progetto ormai fermo da troppo tempo. Finalmente le cose si smuoveranno e sono destinate a cambiare per sempre la vita professionale.

Giove porterà una ventata di aria fresca al conto in banca e non solo. La fortuna potrebbe arrivare anche in campo sentimentale. Dopo tanti rifiuti i Leone potrebbero trovare la persona perfetta con cui costruire un percorso di vita a lungo termine.

