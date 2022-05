Il mal di testa è un disturbo che sarebbe comune a molte persone. Ognuna di esse potrebbe soffrirne forme diverse. Esisterebbero infatti vari mal di testa, localizzati e circoscritti al capo intero o solo a parti di esso. In medicina verrebbero, infatti, distinte le cefalee dalle emicranie, forme particolarmente dolorose che colpirebbero solo una parte della testa. Le cause scatenanti dei disturbi sarebbero diverse. Potremmo avere, ad esempio, lievi cefalee correlate a sintomi influenzali o all’aver riposato male la notte. Invece, potremmo soffrire di forti emicranie localizzate per via di condizioni ereditarie. Qualsiasi sia il problema o la causa scatenante, resterebbe fermo il desiderio, in chi soffre degli attacchi, di trovare un rimedio al dolore.

Le cure per il mal di testa

Secondo Humanitas, in caso si incominciasse a soffrire di mal di testa, sarebbe opportuna la prenotazione di una visita neurologica. Questa sarebbe utile a comprendere la natura del disturbo, se sporadico, a bassa intensità o con crisi forti associate ad altri sintomi, come nausea o vomito. Identificato il tipo di mal di testa, un medico esperto potrebbe suggerire l’utilizzo di antidolorifici, da assumere alla comparsa degli iniziali sintomi del dolore. Gli esperti suggerirebbero anche una soluzione preventiva per la riduzione della quantità delle crisi di emicrania, ossia una dieta priva di cibi grassi e utili infusi, come la camomilla. Anche noi vorremmo suggerire un rimedio naturale, che potrebbe essere utile a contenere il dolore scatenato da un mal di testa in fase iniziale.

Emicrania, cefalea, mal di testa pulsanti potrebbero alleviarsi grazie a un rimedio naturale da provare seduti a casa

Potremmo alleviare il tipico dolore causato dall’insorgere di un mal di testa grazie a un massaggio auto praticato alla nostra mano, comprendendo anche il pollice e il polso. La costrizione dei vasi sanguigni presenti nel capo causerebbe una riduzione del flusso sanguigno, innescando il mal di testa. Questo massaggio, praticato per alcuni minuti, potrebbe riattivare la circolazione e contrastare la costrizione dei vasi.

Per farlo, dovremo rilassarci e metterci seduti al buio, in camera nostra. Dovremo iniziare a massaggiare la punta delle dita della mano sinistra e poi della destra. Se dovessimo percepire il dolore particolarmente sulla nuca, dovremo massaggiare il pollice fino alla sua attaccatura al polso. Se con sintomi leggeri e in fase iniziale, emicrania, cefalea, mal di testa pulsanti potrebbero alleviarsi grazie a questo massaggio. Ricordiamo, però, sempre che l’insorgenza di frequenti mal di testa andrebbe comunicata al proprio medico.

