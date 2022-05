Il mal di schiena, i dolori articolari e gli indolenzimenti provocati da patologie come l’artrite, possono essere spesso invalidanti. E, certamente, anche molto difficili da sopportare. Per questo motivo chi ne soffre ricorre spesso a trattamenti farmacologici, consigliati dal medico di fiducia. Quando questo aiuto sembra non bastare, non portare sollievo o provocare effetti collaterali, ci si rivolge ad altri rimedi. Tra questi, ce ne sono alcuni che parrebbero apportare benefici, grazie a particolari caratteristiche che deriverebbero da una composizione non chimica. In particolare, questo rimedio naturale aiuterebbe a ridurre gonfiori e dolori articolari, ma c’è qualcosa che non tutti sanno. Bisognerebbe infatti sempre tenere conto anche degli effetti collaterali che una qualsiasi assunzione potrebbe comportare.

L’artiglio del diavolo

Stiamo parlando dell’artiglio del diavolo, un’erba i cui tuberi e radici sarebbero utilizzati a scopo medicinale. L’artiglio del diavolo verrebbe usato come antinfiammatorio, per la diminuzione di dolori e gonfiori. La sua assunzione avverrebbe sotto forma di compresse o pomate. L’erba potrebbe aiutare contro patologie e disturbi come l’artrite, i dolori muscolari, il mal di schiena, la tendinite. Nonostante possa esistere il parere di chi, come paziente, possa aver riscontrato miglioramenti dall’uso di questa pianta, è bene ascoltare gli esperti.

Questo rimedio naturale aiuterebbe a ridurre gonfiori, dolori e mal di schiena ma pochi sanno che potrebbe aumentare il rischio emorragico

Humanitas puntualizza su alcune importanti considerazioni in merito all’utilizzo di un rimedio naturale come l’artiglio del diavolo. Si tratta di effetti collaterali che sarebbero senza dubbio da tenere in considerazione. Assumere l’artiglio del diavolo potrebbe avere infatti anche conseguenze inaspettate. Innanzitutto, la pianta potrebbe interferire con l’assunzione di particolari farmaci, tra cui gli anticoagulanti. In questo caso, assumere l’erba potrebbe concorrere al rischio emorragico. L’artiglio del diavolo interferirebbe inoltre con gli antidiabetici e ridurrebbe l’efficacia di medicinali contro l’acidità gastrica.

Ci sono poi altri effetti collaterali, che sarebbero stati riscontrati dai pazienti pur seguendo i dosaggi consigliati. Questi coinciderebbero con mal di testa, diarrea, nausea, vomito, acufeni, dolori addominali, problemi al ciclo mestruale e variazioni pressorie. Se quindi si soffre di dolori muscolari, agli arti o alla schiena, si dovrebbe sempre fare attenzione. Decidere per un rimedio naturale al posto dell’assunzione di farmaci, per la cura dell’artrite o del mal di schiena, sarebbe da ponderare. E non da soli. Si dovrebbe consultare un medico o un nutrizionista esperto, sempre e in maniera imprescindibile.

