Pian piano ci avviciniamo alla fine del mese di maggio, e giugno non è più lontano. Ci sembra impossibile, ma non manca più tantissimo alla fine della primavera e tra poco più di un mese saremo già in estate.

In genere scambiamo l’estate per un periodo positivo, però non sempre è così secondo l’oroscopo. Ci sono infatti dei segni che se la passeranno brutta e solo alcuni potranno davvero godersi il sole di questo periodo.

Oggi però ci concentriamo sui vincitori di questo periodo a cavallo tra le due stagioni, indicando due segni che saranno colpiti da un bel po’ di buone notizie. Il Toro sarà travolto dalla fortuna ed un altro segno otterrà una mentalità davvero vincente. Andiamo dunque a capire quali sono.

Fortuna e sicurezza di sé

Iniziamo con il Toro, che è già stato abbastanza fortunato fino ad oggi. Esso infatti, insieme ad altri segni, ha passato un mese di maggio fortunato, contornato da amore e denaro. Le buone notizie non si fermano qui, però, perché a cavallo tra questi due mesi il Toro si troverà molto bene con le persone attorno a sé.

Inizierà infatti un momento positivo per la socializzazione: il Toro si sentirà particolarmente energizzato dal contatto con gli altri. Uscite, serate che finiscono a tarda notte e appuntamenti romantici saranno all’ordine del giorno. Il Toro uscirà da questo periodo fortunato con tante nuove conoscenze ed una rinnovata gioia di vivere. Attenzione però a non esagerare, è meglio prendersi un momento di solitudine ogni tanto, dopotutto uscire ogni sera è stancante.

Il Toro sarà travolto dalla fortuna tra maggio e giugno mentre un altro segno si sentirà invincibile

Ci sono poi grandi notizie per il Leone. Questo segno nelle prossime settimane sarà toccato da un’enorme voglia di mettersi alla prova e di sperimentare qualcosa di nuovo. Ci aspettiamo dunque che decida di fare un viaggio avventuroso in qualche area remota del Mondo. Inoltre è possibile che decida di lanciarsi in un rischioso progetto lavorativo, ma dal grandissimo potenziale.

Sarà anche spavaldo in amore e troverà il coraggio per chiedere di uscire a quella persona che tanto gli piace. Questa determinazione sarà ricompensata, una lunga storia d’amore potrebbe essere all’orizzonte. Insomma, è il momento per lasciare da parte timidezza ed insicurezze e vivere la propria vita al massimo delle potenzialità.

Lettura consigliata

Secondo l’oroscopo cinese, ecco i 3 segni che vivranno un’estate indimenticabile, carica di benessere, soldi e fortuna