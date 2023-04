Eliminare le odiose scorregge puzzolenti e le coliche dolorose: i consigli della influencer Stephanie Matto

È una delle influencer più conosciute al Mondo, ha guadagnato un patrimonio con un’idea imprenditoriale che ha lasciato tutti senza parole. Stephanie, inglese residente in Connecticut, ha pagato con la salute la popolarità ottenuta in breve tempo. E ha dovuto cambiare la sua dieta.

L’idea imprenditoriale consisteva nel vendere barattoli con dentro le sue scorregge e ha funzionato così tanto da averle portato in cassa 100 mila dollari in 3 settimane. Per questo ha deciso di trasformarlo in business vendendo i barattoli al prezzo di 500 dollari. I video sono diventati virali e diverse società hanno investito nella sua immagine. Oltre a vendere il suo prodotto, Stephanie è stata molto attiva nel mantenere i contatti con i suoi fan. Tramite i social, Tik Tok e You Tube su tutti, ha dialogato con i follower e i clienti spiegando l’importanza di personalizzare i barattoli e di certificarli.

Il mercato è sovrano e decide successo o delusione dei progetti che ideiamo. In questo caso il pubblico ha apprezzato, probabilmente stanco dell’ipocrisia che gira intorno alle puzzette. Trattenerle farebbe male alla salute, mentre imbottigliarle farebbe guadagnare molto denaro. Ma per produrre è necessario seguire una dieta ben precisa.

Cambiamenti necessari

La dieta seguita da Stephanie Matto prevedeva fagioli, uova e frullati proteici che aiutavano a creare gas nella pancia. Il suo progetto ha ottenuto notevole pubblicità e tutto è andato per il meglio fino a quando il fisico non ha ceduto. Dolori lancinanti simili a un attacco di cuore e ricovero in ospedale. Le analisi del sangue e l’elettrocardiogramma hanno escluso complicazioni. Il motivo del malessere era semplicemente la dieta. Che Stephanie ha dovuto modificare.

Eliminare le odiose scorregge puzzolenti e i dolori alla pancia non è semplice. È necessario tempo e impegno, seguire una dieta corretta e cambiare le proprie abitudini. Questa sarebbe la strada da seguire. Stephanie Matto ha dichiarato di essere stata malissimo, di aver temuto il peggio e di essersi convinta ad apportare i necessari cambiamenti nella sua vita.

I guadagni ora arrivano dalla sua popolarità e dai contenuti che continua a produrre su internet e che non riguardano il suo intestino. Basta con i 3 frullati al giorno e con le ciotole piene di zuppa di fagioli neri. La dieta è totalmente cambiata.

Eliminare le odiose scorregge puzzolenti controllando la quantità di cibo

Tra i rimedi da utilizzare maggiormente per combattere il meteorismo, il nutrizionista ha suggerito a Stephanie le tisane con estratti di piante carminative. I gonfiori dolorosi e fastidiosi potrebbero sparire più in fretta grazie a finocchio, anice, cumino, melissa. Ma anche al mirto che può accompagnare i piatti di carne magra. Il carbone vegetale è un altro rimedio tra i più conosciuti soprattutto quello ottenuto dalla betulla e dal salice. Se siamo appassionati di tisane non dovremmo scordarci della menta.

Evitando quindi frappè, cioccolata, legumi e latte, la dieta dovrebbe basarsi su pesce magro ricco di omega 3, carne bianca, cereali e verdure. Ma ancora più importanti sono le abitudini. Preferire le cotture al vapore, mangiare lentamente, fare piccoli pasti ma frequenti. Questi i consigli del nutrizionista. Anche i fagioli possono rientrare nella dieta perché ricchi di proprietà benefiche. Ma le quantità devono essere minime. Se vogliamo eliminare per sempre l’aria dalla pancia, l’indicazione generale quindi è la moderazione. Non diventeremo ricchi, ma staremo sicuramente meglio.