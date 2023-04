Per l’estate 2023 basta con bikini e costumi interi: ecco il trend iniziato da Elettra Lamborghini

Scelte audaci e tanta fantasia, la showgirl e cantante sempre protagonista nelle copertine e nei programmi più visti in tv ci indica moda e tendenze mare per questa estate. Le sorprese sono dietro l’angolo. Per l’estate 2023 basta con bikini e costumi interi: ecco le proposte di Elettra Lamborghini.

Un look simile lo aveva proposto lo scorso anno protagonista del Tim Music Award, Elettra Lamborghini si era letteralmente scatenata. Scollature vertiginose, particolari cut out su capi aderenti, a Gallipoli era stata fotografata con perizoma e con alette e frange. Siamo nel 2023 e la storia si ripete ma con varianti di tutto rispetto. Primo bagno dell’anno a Dubai con il marito e a essere protagonista è il monospalla cut out che costa 500 euro. L’albergo che ha scelto la coppia ha camere da 10 mila euro a notte quindi lo stile di vita potrebbe essere lontano da ciò che possiamo permetterci.

Rimangono i suggerimenti per il look da adottare in spiaggia questa estate. Lo stile cut out che nel 2021 aveva conquistato visibilità trova la stagione della consacrazione e le varianti non mancano di certo.

Adatti a ogni curva

Basta bikini o costumi interi, la moda si evolve e regala tante novità. Elettra Lamborghini suggerisce i costumi per questa estate e il concetto cut out domina evolvendosi rispetto al passato. Si era partiti con i tagli nei jeans. Lo stesso principio vale per i costumi da bagno. I tagli nei fianchi stravolgono i costumi originali sia interi che a 2 pezzi. Sexy e audace, gli esperti avevano inizialmente dei dubbi a causa dell’effetto insaccato che il costume poteva riservare a chi abbondava nelle forme.

Elettra Lamborghini come sempre ha ribaltato la realtà. In piena forma ma non certo in stile skinny, non c’è traccia di cattivo gusto nel modo in cui evidenzia le curve. Tagli più o meno marcati, sottili o spessi, possiamo decidere noi quale porzione di pelle lasciare libera. La tendenza estiva è comunque molto sensuale. Le bande laterali sono aderenti, la forma sia snella che più rotonda viene esaltata, non è necessario essere come Belen o come la Ratajkowski per poterlo indossare.

Per l’estate 2023 basta con bikini e costumi interi: Elettra Lamborghini ha inaugurato una nuova moda!

Il brand Cult Gaia di Los Angeles ha sviluppato alcune collezioni minimal. Possiamo trovarle in vendita su Net-a-porter.com oppure su Farfetch.com I prezzi partono da 100 euro e arrivano fino a 250 euro ma i modelli sono variegati e disponibili per ogni taglia.

Free Society disegna costumi cut on con scollo e spalline regolabili, i prezzi sono più contenuti e partono da 50 euro. Da Zara possiamo trovare modelli innovativi a partire da 30 euro. Quelli più costosi sono molto ambiti. Loius Vuitton ne propone alcuni mini che costano 400 euro, Louisa Bailou in stile nature parte da 360 euro mentre Reina Olga più classica parte da 160 euro. Domineranno le scene questa estate nelle piscine o in spiaggia i costumi cut out. Dobbiamo solo scegliere il nostro preferito.