Persino Ed Sheeran ha sofferto di binge eating, ecco di cosa si tratta e perché dobbiamo stare attenti

Spesso riteniamo che i personaggi famosi ed importanti siano esenti da problemi, circondati da quell’aurea di perfezione di cui sembrano ammantati. Ma al contrario le loro vicende ci parlano di tutt’altro.

Ed è forse l’aspetto migliore da cui prendere spunto. Anche le star devono superare tanti ostacoli. Rendercene conto può aiutare anche a noi se vogliamo parlarne e ad affrontarli. Un po’ come Demostene nell’antica Grecia. Aveva problemi di balbuzie molto gravi, ma questo non lo fermò dal diventare uno dei più grandi oratori dell’antichità. Oppure il celebre attore drammatico e televisivo Filippo Timi, che ha brillantemente superato lo stesso problema di Demostene, diventando uno degli attori più iincisivi nella scena contemporanea. Ma passando alle questioni alimentari, scopriamo che persino Ed Sheeran ha sofferto di binge eating, anche conosciuto come disturbo da alimentazione incontrollata. Si tratta di un problema sempre più diffuso e che potrebbe riguardare anche noi. Ecco come accorgercene.

Un problema sia fisico che psicologico

Questo disturbo indica l’assunzione compulsiva di cibo, seguita da una fase di senso di colpa dovuta all’aumento del peso corporeo. Per questo motivo chi soffre di questi comportamenti tende a mangiare di nascosto. Si tratta indubbiamente di una sensazione psicologicamente pesante da affrontare per l’individuo, proprio come avvenuto al celebre cantante pop britannico, autore di dischi che hanno venduto più di 150 milioni di copie nel Mondo.

Ed Sheeran però ne ha parlato pubblicamente, senza avere timori di giudizio ma anzi consapevole dell'importanza di sottolineare l'esistenza del problema.

Ciò che rende questo disturbo, che riguarda secondo l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Auxologico il 3.5% degli adulti, così pericoloso, è che non fa altro che auto incrementarsi. Infatti a causa dell’aumento di peso il soggetto si sente giudicato ed in colpa, ed a causa di questo stato psicologico tende a mangiare ulteriormente. Insomma, quando il fenomeno diventa ricorrente (una volta a settimana per un periodo di tre mesi), si compie la diagnosi di disturbo da alimentazione incontrollata.

È per questo molto importante rivolgersi a medici ed evitare di chiudersi nel silenzio. Anche perché questo fenomeno ha ripercussioni tanto psicologiche quanto potenzialmente fisiche. Ed Sheeran ha di recente parlato di questo stato come di una fonte di sofferenza. Mangiava tutto a sfinimento, senza riuscire a fermarsi. Ma grazie alla sua testimonianza altre persone possono razionalizzare il problema.

Alcuni attori come Matthew McCounaughey risolvono il problema degli attacchi di fame con il trucco del dentifricio. Ma nel caso concreto la situazione non va affatto sottovalutata, e non è risolvibile con piccoli trucchetti. L'unica cosa da fare è parlare con esperti come il nostro dietologo o psicologo che ci aiuteranno a risolvere il problema da un punto di vista fisico e di serenità mentale. Il nostro corpo per funzionare in armonia deve infatti contare sul buon funzionamento di entrambe le fasi.