Eliminare le macchie scure del viso in estate con rimedi naturali

Con le giornate al mare o in montagna non è difficile stare molto al sole. Per questo motivo bisogna sempre proteggere la pelle dai raggi UV. Utilizzare la crema solare diventa quindi indispensabile durante questa stagione. Potremmo, però, notare la formazione di piccole macchie scure sul nostro viso. Questo nonostante tutti i nostri sforzi.

Non preoccupiamoci, perché sono molte le cause delle macchie sul viso. Infatti, non tutte sono date dal sole, ma anche da possibili squilibri ormonali o cicatrici. Fortunatamente, ci sono diversi rimedi che ci possono aiutare a contrastare questo problema.

Vediamo, dunque, come eliminare le macchie scure del viso, anche in estate.

Perchè si formano

Le macchie scure sulla pelle sono un eccesso di produzione della melanina. Si formano per svariati motivi, tra cui anche l’età. In particolare in estate, potrebbero essere il risultato di una scottatura e, quindi, più presenti. Non mancano le soluzioni per alleviare questo fastidio estetico.

Molti rimedi naturali utilizzano ingredienti che abbiamo in casa. Per esempio, il limone è un ottimo aiuto non solo per le pulizie, ma anche nella cosmetica. Possiamo utilizzarlo per schiarire la pelle, grazie al suo potere sbiancante.

Ci basterà spremere del succo di limone e immergerci un dischetto di cotone. Poi, applichiamo l’impacco sulla macchia scura e lasciamo agire per almeno 1 minuto. Infine, risciacquiamo con acqua per eliminare il residuo. Utilizzandolo due volte a settimana potremmo notare una differenza sostanziale nel tempo.

Un altro rimedio molto efficace è il gel di aloe vera. L’aloe è spesso utilizzata contro le bruciature, come lenitivo. Per questo, se compaiono delle macchie a causa del sole, potrebbe essere una soluzione ottimale. Ci basterà applicare il gel nelle zone interessate e lasciarlo agire, fino a quando si sarà assorbito completamente. Non solo idrateremo la pelle, ma potremmo eliminare le fastidiose macchie.

Come eliminare le macchie scure del viso in estate con questi rimedi naturali

Il bicarbonato è lo sbiancante per eccellenza e quindi molto adatto a questo problema. Schiarisce velocemente le macchie ed è anche un esfoliante naturale. Dobbiamo mischiarlo con dell’acqua tiepida, per ottenere una pasta. Poi mettiamolo nei punti più gravi e aspettiamo almeno 15 minuti. Risciacquiamo abbondantemente con acqua tiepida e potremmo notare delle differenze immediate.

Possiamo anche creare una vera e propria maschera fai da te per alleviare le macchie. Prendiamo delle fragole e del succo di limone e mischiamole insieme. Le fragole dovranno essere ben schiacciate o frullate. Applichiamola sul nostro viso, anche solo dove sono presenti le macchie e lasciamo agire per 30 minuti. Infine, risciacquiamo con acqua fredda la nostra maschera. Utilizzandola almeno una volta a settimana, i risultati saranno molto evidenti.

