Come si dovrebbe inserire l’ananas nella dieta per avere incredibili benefici in poco tempo

Quando si parla di ananas ci si riferisce al frutto dell’Ananas sativa, specie che ha avuto le sue origini nel Sud America. Tuttavia, gli europei l’hanno trovata nei Caraibi e l’hanno poi diffusa in tutto il Mondo. Si trova in commercio dal mese di ottobre a quello di maggio.

Così come ogni frutto di stagione, è importante assumerlo nelle giuste quantità in modo da trarne tutti i benefici per la propria salute. Come si dovrebbe inserire l’ananas nella dieta? Occorre sapere, per prima cosa, tutte le sue caratteristiche, individuare poi tutti i benefici e i possibili effetti collaterali.

Un nutrizionista è la persona più adatta per indicare le quantità esatte, non solo dell’ananas ma anche di altri alimenti. Tuttavia, cerchiamo di capire che cosa contiene l’ananas e a cosa fa bene in modo da usarla in cucina nel modo più adeguato.

Come si dovrebbe inserire l’ananas nella dieta nel modo giusto?

L’ananas può rappresentare un prezioso aiuto per abbassare il colesterolo. Ha una forma molto riconoscibile ed è molto apprezzata per la sua versatilità. Il frutto giallo, dalla polpa dal sapore dolce, può essere tagliato a fette.

Ma nulla vieta di fare una marmellata, un succo, così come viene fatto il succo di pomodoro per dimagrire più velocemente. Si può prestare benissimo ad essere un dessert o un prodotto da aggiungere ad un’insalata.

Ad ogni modo, assumerla è importante perché in 100 grammi di prodotto sono presenti soltanto 40 calorie distribuite tra il 95% di carboidrati e il 5% di proteine. È costituito per la maggior parte da acqua. È un’ottima fonte di vitamina A, B e C, di fibre, antiossidanti. Tra i minerali c’è maggiore presenza di potassio, ma sono presenti anche calcio, fosforo, magnesio, sodio e rame.

Molti studi hanno individuato una grande capacità dell’ananas di abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue. La circolazione può beneficiarne molto perché la bromelina contenuta nella parte di frutto commestibile ha proprietà anticoagulanti e antitrombotiche.

Come sfruttare al meglio le proprietà del frutto tropicale

Una buona soluzione per agire non solo sul colesterolo cattivo, ma anche sui trigliceridi, è quello di preparare un succo con ananas e limone. In questo modo si avrà una bevanda in grado di disintossicare e depurare l’organismo aumentando la diuresi, accelerare il metabolismo.

Inoltre, le vitamine presenti possono rafforzare il sistema immunitario, molto utile contro i malanni di stagione. Infine, può rappresentare un ottimo rimedio naturale per l’infiammazione e dolori legati alle malattie reumatiche.

Per prepararlo basta mettere le fette di ananas e un po’ di acqua nel frullatore. Poi aggiungere il succo di limone diluito in acqua. Molte persone aggiungono qualche altro ingrediente, come la cannella oppure i fiori di garofano e poi lo mettono per un paio di ore nel frigorifero prima di consumarlo. Si può bere anche tutti i giorni.

Gli effetti collaterali

La bromelina, contenuta in grande quantità nell’ananas, può avere una reazione non piacevole a contatto con prezzemolo oppure con polline e veleno d’ape. Inoltre, potrebbe interferire con alcuni antibiotici. Per questi motivi è assolutamente necessario consultare il medico o il nutrizionista prima di inserirla in modo continuo nella dieta.