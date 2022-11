Come regalare un viaggio a sorpresa a una laurea, compleanno o cerimonia spendendo da 25 a 500 euro

Il quotidiano è fatto di mille eventi e anche di tante ricorrenze, alcune più importanti e altre un po’ meno. Pensiamo al caso del compleanno di un familiare, un amico/a intimo/a, un partner. Oppure alle occasioni speciali come una festa di laurea, un anniversario particolare, un traguardo importante, etc.

In molti di questi casi la domanda classica è cosa regalare al festeggiato di turno. Ora, al netto delle possibili infinite scelte finali vediamo come regalare un viaggio a sorpresa a una laurea o circostanze similari.

La gift card di ITA Airways da 50 a 500 euro

La compagnia aerea ITA Airways propone agli utenti la gift card per far volare una propria persona del cuore. Le carte regalo sono disponibili in diversi tagli, dato che si parte da 50 e si arriva a 500 euro (100 e 200 euro gli altri importi disponibili).

Inoltre, dal 9 al 16 novembre il vettore propone queste card con uno sconto speciale del 15%. Basta inserire il codice promozionale “ITAWEEK15” una volta selezionato il taglio prescelto. La gift card è utilizzabile fino al 15 febbraio 2023, per volare entro 1 anno dalla prenotazione. Infine ricordiamo che la card è utilizzabile 48 ore dopo il pagamento e non è rimborsabile, neanche in caso di furto o smarrimento.

Come regalare un viaggio a sorpresa a una laurea e che sia senza data

Passando ai vettori su rotaia, ad esempio Trenitalia propone l’omonima Carta Regalo in tagli differenti a seconda del budget. Gli importi delle carte partono da 25 euro e si passa a 50, 100 e 150 euro, a seconda delle proprie esigenze.

Un vantaggio della carta regalo è che vale 10 anni e può essere spesa per comperare un ticket, un abbonamento, un Carnet per viaggiare su Trenitalia. Vi rientrano i treni del servizio regionale, nazionale e internazionale, ma solo sulle tratte nazionali.

Sono acquistabili online, tramite call center, biglietterie e rivenditori convenzionati. Ancora, non sono rimborsabili né spendibili per comprare altre carte regalo. Quest’ultima, infine, si può avere anche utilizzando i punti del programma CartaFRECCIA. In questo caso, però, si potrà impiegare la card solo per acquistare i ticket dei treni Freccia.

Regalare una gift card per fare un viaggio su un autobus

Infine, vediamo la proposta di Flixbus per chi intende regalare un viaggio su un autobus. La Gift Card del vettore su gomma consente di scegliere tra più di 1.200 potenziali destinazioni in Patria e non.

In sostanza si tratta di un credito prepagato e ha validità di 12 mesi dalla data di consegna. Il periodo di viaggio può invece essere anche successivo a questa data. L’importo ivi presente è scalabile fino al suo azzeramento e non si cumula con altre promozioni, voucher o altre gift card.

Per acquistare la gift card Flixbus basta recarsi presso un rivenditore autorizzato (Mondadori Store, punti vendita SisalPay, SnaiPay). Poi basta scegliere il proprio taglio e pagare la gift card o voucher Flixbus. Infine, una volta ritirata la ricevuta con il codice in chiaro è sufficiente trascriverlo sul retro della gift card.

In chiusura, come sempre invitiamo il Lettore a verificare tutti i termini e tutte le condizioni dettate dal vettore al momento dell’acquisto.