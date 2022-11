A sorpresa una busta paga più pesante a Natale di oltre 2.000 euro per molti lavoratori

Sarà un Natale più ricco per alcune categoria di lavoratori che hanno visto rinnovarsi, un po’ a sorpresa, il loro contratto di lavoro. Gli aumenti sono importanti ma soprattutto sono importanti gli arretrati che il nuovo rinnovo riconoscerà a questi dipendenti statali. L’importanza dell’accordo tra il nuovo Governo e sindacati, che è arrivato con una velocità quasi sorprendente. Inoltre questo accordo è secondo, per numeri dei coinvolti, solamente a quello che l’ex Ministro Brunetta firmò tempo fa con i dipendenti della pubblica amministrazione. Scopriamo quale categoria di lavoratori festeggerà il Natale con una busta paga più ricca e gli aumenti messi in campo.

Si preannuncia un autunno economicamente difficile e un Natale probabilmente sotto tono. L’inflazione ha mandato alle stelle i costi delle bollette e la spesa per beni alimentari e di prima necessità. Per non parlare della perdita del potere di acquisto dei risparmi faticosamente accumulati. Per difendere i soldi solo un titolo di Stato è in grado di offrire tassi di interesse che sfiorano il 10%. Questa soluzione permette, perciò, di proteggere quasi totalmente il denaro accantonato dal rincaro dei prezzi.

A sorpresa una busta paga più pesante per docenti e dipendenti ATA

Una categoria di lavoratori potrà da adesso avere più soldi per risparmiare, grazie all’aumento del rinnovo del contratto di lavoro. L’11 novembre il Ministro dell’istruzione e i sindacati hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2021. L’accordo riguarda oltre 1 milione e 200 mila lavoratori tra personale docente e personale ATA.

L’aumento salariale mensile è rilevante. L’incremento medio lordo del comparto sarà di 98 euro per 13 mensilità. Il personale docente godrà di un incremento medio lordo di 101 euro per tredici mensilità.

Ma il regalo di Natale più cospicuo arriverà con il pagamento degli arretrati. A fine anno personale docente e ATA avranno diritto al pagamento degli aumenti non pagati. Questi lavoratori riceveranno un importo medio di oltre 2.300 euro lordi. Per il personale docente gli arretrati saranno di oltre 2.400 euro lordi. Questa cifra si aggiungerà allo stipendio di dicembre e alla tredicesima, quindi sarà un ottimo Natale per i dipendenti della scuola. L’accordo sarà definitivo dopo l’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei conti.

Molte Regioni pensano anche alle famiglie con figli a scuola con Bonus ad hoc

Se gli insegnanti festeggiano, ricevendo un po’ a sorpresa una busta paga più pesante, molte famiglie con figli a scuola soffrono il caro vita. Secondo il Codacons quest’anno ogni famiglia potrebbe spendere tra 1.000 e 1.300 euro per l’acquisto di libri e materiale scolastico per ogni figlio. Così molte Regioni, per alleviare l’esborso economico di chi ha un figlio in età scolare, hanno pensato a buoni scuola. Una Regione in particolare ha previsto per l’anno scolastico appena iniziato un contributo economico che può arrivare fino a 2.000 euro. In questo specifico caso le famiglie possono richiedere il Bonus, secondo modalità definite, fino al 30 giugno del 2023.