Dove andare in vacanza con il cane in Italia al mare o montagna spendendo poco

Anche se è l’estate il periodo maggiormente scelto per andare in ferie e godersi le vacanze, molte persone decidono di partire anche a settembre.

Mese di passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, settembre è considerato il periodo ideale, in quanto i prezzi diminuiscono, ma le temperature iniziano a essere più piacevoli. Per questo motivo, si può scegliere se partire per mete turistiche marittime o più montagnole.

Per esempio, se optassimo per il mare, si consiglia di andare in Sardegna, dove beneficiare del meritato relax e, al contempo, stare lontano dalle masse. Qui, possiamo trovare alcune delle spiagge più belle d’Italia, tra cui un vero e proprio angolo di paradiso.

In ogni caso, molte famiglie hanno un cane e, solitamente, quando si progetta di fare una vacanza, i pensieri e i dubbi assalgono. Si pensa quale sia la migliore pensione per cani, oppure si pensa se la suocera, la sorella o il figlio sono disposti a ospitare l’amico a quattro zampe per un po’.

Diciamo che non è facile programmare una vacanza se ci sono animali domestici di mezzo. Tuttavia, tantissime strutture permettono di portare il cane con noi. Non è una cosa meravigliosa condividere le esperienze con il proprio peloso?

Partire con la famiglia

Ecco dove andare in vacanza con il cane in Italia, nelle strutture apposite. Ovviamente, prima dobbiamo scegliere quale tipo di vacanza vogliamo fare. Se al mare o in montagna. Una volta decisa la metà, bisogna cercare gli alloggi che, tra le opzioni, hanno anche quella “per cani”.

Una ricerca ideale per vedere quali siano gli hotel e B&B che ammettono i cani è tramite TripAdvisor. Inserendo “vacanza con il cane” o filtrando l’opzione “animali domestici ammessi” comparirà una lista di tutte le strutture, sparse per tutta l’Italia, che faranno vivere la vacanza perfetta tra padrone e cane.

Come gestire il cane e cosa portare

Andare in un luogo sconosciuto potrebbe disorientare il cane. Soprattutto, per i nuovi odori. Pertanto, si consiglia di portare gli oggetti, come coperte, cucce, giocattoli, preferiti dal cane. In questo modo, si sentirà più a suo agio con odori familiari. Probabilmente, avrà l’istinto di marcare il territorio, per cui portiamolo spesso a fare le passeggiate.

Dove andare in vacanza con il cane in Italia al mare o montagna spendendo poco

A tal proposito, sarebbe il caso di optare per una struttura con un immenso giardino o prato all’inglese. Non dimentichiamo, inoltre, di portare i faldoni. Alcuni esempi di alloggi che ammettono gli animali sono VOI Arenella Resort a Siracusa, Hotel Virginia a Rimini, Fattoria Maremmana vicino Grosseto, Hotel Club Spiaggia Romea al Lido delle Nazioni, Residence Montana a Rasun di Sopra, Alpine Touring Hotel a Pozza di Fassa e così via.

