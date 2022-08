Tutti pazzi per questa nuova esperienza nella bolla sotto il cielo stellato

Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità, come ogni anno, di assistere alla caduta delle stelle. La notte di San Lorenzo è la più magica di tutte. Ma non solo il 10, anche nei successivi due giorni è possibile vedere le stelle cadenti.

Certo, quest’anno probabilmente non tutti hanno avuto la fortuna di vederle. Il cielo, in diverse zone italiane, era nuvoloso durante quelle notti. In ogni caso, per omaggiare questa bellissima magia naturalistica, i borghi più belli d’Italia hanno organizzato il “pozzo dei desideri”. Una manifestazione intelligente per contribuire a diverse cause. Sicuramente, anche i successivi anni l’evento sarà riproposto.

Se ci siamo persi le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, non c’è bisogno di preoccuparsi. Infatti, possiamo rimediare attraverso una nuova esperienza. Di recente, sta spopolando un nuovo tipo di alloggio che permette di dormire sotto le stelle.

Le bubble rooms

Tutti pazzi per questa nuova esperienza nella bolla, la stanza trasparente immersa nella quiete della natura e sotto la luce emanata dalla luna e dalle stelle. In quasi ogni regione italiana, il settore turistico si sta ampliando verso nuovi progetti.

Una di queste è la bubble room, la stanza a forma di bolla. Molto famosa e già in voga da qualche anno, soprattutto nel Nord Europa, anche l’Italia si sta adeguando alla nuova moda di vivere un viaggio. In Finlandia, per esempio, le bubble rooms sono molto apprezzate, specialmente perché, in quelle zone, è visibile l’aurora boreale. Ma ci immaginiamo quanto deve essere entusiasmante la visione delle luci verdi e viola nel cielo mentre siamo distesi?

In Italia

Dormire sotto il cielo stellato, ormai, sarà il nuovo modo di fare camping. Solo molto più confortevole. È come dormire in un hotel, ma il panorama è molto più affascinante. Ogni bubble room offre diversi servizi, in base alle scelte del proprietario.

In alcuni vi è la colazione a letto, in altri il bagno privato, in altri ancora servizi come la SPA. Ancora non tutte le regioni offrono questo nuovo tipo di alloggio. Tuttavia, per come si sta diffondendo la notizia di questa nuova esperienza, potremmo assistere ad un incremento.

Tutti pazzi per questa nuova esperienza nella bolla sotto il cielo stellato

Attualmente, le bubble rooms si trovano in Puglia, Basilicata, Umbria, Toscana, Liguria e Piemonte. Se abitiamo in queste regioni, possiamo provare quest’esperienza. I prezzi a notte ed a persona cambiano da location a location, nonché in base alla stagione.

Chiaramente, questi alloggi sono apprezzati soprattutto durante la stagione estiva, dove solitamente il cielo è più limpido e si ha l’opportunità di godersi le stelle. Da informarsi se il servizio sia attivo anche tutto l’anno.

Lettura consigliata

Risparmiamo fino a 300 euro con offerte di viaggi a prezzi esclusivi