Sembrano delle cartoline queste perle considerate come le città dal mare pulito e cristallino dove spendere poco e mangiare divinamente

Ogni anno sempre la stessa storia. Dove andare in vacanza? Non una qualunque, ma una vacanza alternativa, che rimarrà impressa per sempre. Durante le ricerche, per la vacanza perfetta, ci focalizziamo su cosa vedere, dove dormire, dove andare a mangiare, quali sono le spiagge più belle che ci invidiano e così via.

Ebbene, suggeriamo qui delle mete, che pochi conoscono, in cui trascorreremo delle giornate all’insegna del relax. Non c’è bisogno di andare lontano, in quanto queste località si trovano in Italia, precisamente nella splendida Sicilia.

Pochissime ore di aereo e potremo godere di tante bellezze mozzafiato. In effetti, sembrano delle cartoline queste perle mediterranee, dove mare e cielo si fondono, creando un mix di colori, e dove una natura incontaminata fa da sfondo.

Nei tre punti della Sicilia

Una a nord, una a sud e una ad ovest. In questi 3 punti della Sicilia, si trovano 3 mete meravigliose. La prima è Menfi, in provincia di Agrigento, considerata come la città dal mare pulito. Non è un caso, infatti, che abbia ricevuto, insieme alle altre mete, la Bandiera Blu del 2022.

Non solo il Comune, ma anche la spiaggia di Porto Palo Cipollazzo. Ecco un primo motivo per visitare la città di Menfi. In secondo luogo, chi è appassionato di vino deve sapere che, tra le dune, crescerebbero spontaneamente le viti d’Inzolia, uno dei vini siciliani più famosi.

A tal proposito, nel mese di giugno di ogni anno, ha luogo un evento dedicato alla sua eccellenza.

Un altro motivo per visitarla è la vicinanza ai monumenti archeologici più affascinanti di sempre. Basti pensare ai templi che circondano l’area.

Continuiamo con Tusa, in provincia di Messina. Anche questa località ha ricevuto il premio di Bandiera Blu, insieme alla sua Spiaggia Lungomare. Davvero incantevole, con mare cristallino e sassi visibili sul fondale. Inoltre, si può visitare anche in un solo giorno, in quanto si tratta di un piccolo borgo che ospita meno di 3.000 abitanti. A Tusa si può ammirare il suo Castello e diverse strutture religiose.

Sembrano delle cartoline queste perle considerate come le città dal mare pulito e cristallino dove spendere poco e mangiare divinamente

Concludiamo il tour con Modica, in provincia di Ragusa. Non vi sono parole per descriverla, è davvero incantevole. Anche Marina di Modica ha ricevuto la Bandiera Blu ed è stata definita come la perla della Sicilia.

A Modica è famoso il cioccolato, ma anche tanti altri piatti tipici. In realtà, in tutte queste località si mangia divinamente. La Sicilia è famosa per il buon cibo, oltre che per il suo mare. Inoltre, non si tratta di mete conosciutissime, come Taormina, che attira milioni di turisti ogni anno.

Pertanto, possiamo godere di una vacanza bellissima, senza spendere un patrimonio, raggiungendo queste mete e da lì spostarsi verso altre. Cosa aspettiamo? Prenotiamo la nostra vacanza in Sicilia e non ce ne pentiremo!

Lettura consigliata

Sono immersi nella natura incontaminata questi laghi romantici che abbracciano un borgo medievale vicino Roma di circa 200 abitanti